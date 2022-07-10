Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы при столкновении с Haval Jolion в Иркутске
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Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы при столкновении с Haval Jolion в Иркутске

Водитель и пассажир мотоцикла получили травмы при столкновении с Haval Jolion в Иркутске

9 июля 67-летняя женщина-водитель автомобиля Haval Jolion при выезде с улицы Ольховая на улицу Сергеева в Иркутске допустила столкновение с мотоциклистом. В результате дорожно-транспортного происшествия 20-летние водитель и пассажир мототранспорта с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Водитель иномарки не пострадала. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.


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По материалам: irk

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