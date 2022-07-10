Володин: Джонсон настаивал на ударах по мирным городам РФ, его нужно судить

Ушедший в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон — человек, который настаивал, чтобы бомбили мирные города России, его должен ожидать суд, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«На наш взгляд, он (Борис Джонсон — Прим. ред.) во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации. Именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили мирные города. Его должен ожидать суд. Считаю правильным, чтобы этот вопрос с контроля не снимали, а он готовился к даче показаний», — сказал спикер.

Володин подчеркнул, что «нельзя быть клоуном», занимая такую должность.

Борис Джонсон 7 июля решил уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Это решение последовало после ухода в отставку нескольких десятков сотрудников правительства Британии из-за скандала с бывшим заместителем парламентского организатора Консервативной партии Крисом Пинчером.



