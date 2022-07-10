Волонтеры гумцентра в Мелитополе помогают ветеранам Великой Отечественной войны

Вадим Карасев

Волонтеры гуманитарного центра "Единой России" в городе Мелитополе Запорожской области собираются навестить одного из ветеранов, который обслуживается в центре, чтобы поздравить его с днем рождения.

Несколько дней назад в мелитопольский гуманитарный центр "Единой России" пришел участник Великой Отечественной войны Михаил Григорьевич Сукач 1924 года рождения. На фронте он был пулеметчиком в составе 246-го Краснознаменного гвардейского стрелкового полка, освобождал Днепропетровск и Кривой Рог. Награжден орденами "Красной звезды", "Отечественной войны" и "За мужество".

"26 июля у Михаил Петровича день рождения. Волонтеры из гуманитарного центра Мелитополя собираются навестить его и поздравить с 99-летием. Своих не бросаем!", - сообщает telegram-канал "Молодой Гвардии".