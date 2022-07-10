Voyager Digital попал под прицел FDIC
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Voyager Digital попал под прицел FDIC

Voyager Digital попал под прицел FDIC


Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) изучает деятельность Voyager Digital. По мнению агентства, криптовалютный брокер обманывал пользователей, заявляя, что их активы защищены программой ведомства, передает Bloomberg.


5 июля Voyager Digital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка. Предполагаемые обязательства компании составляют от $1 млрд до $10 млрд при наличии около 100 000 клиентов.


Аналогичное ходатайство в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве подали дочерние структуры — Voyager Digital Holdings Inc и Voyager Digital LLC. В компании рассчитывают, что процесс финансовой реструктуризации позволит «максимизировать ценность для всех заинтересованных сторон».


У Voyager есть порядка $1,3 млрд на платформе, более $350 млн на счете в Metropolitan Commercial Bank и требования к Three Arrows Capital на сумму свыше $650 млн. В дополнение компания «имеет ~$110 млн наличных и собственных криптовалютных активов».


Брокер заявлял, что активы его клиентов попадают под программу страхования вкладов FDIC благодаря сотрудничеству с Metropolitan Commercial Bank.


«Это означает, что в редких случаях, когда наши долларовые резервы будут скомпрометированы, вам гарантировано полное возмещение (до $250 000), поэтому наличные деньги на счетах Voyager защищены», — говорится в публикации компании, датированной 18 декабря 2019 года. 


Однако это измененное заявление. Согласно сервису Wayback Machine изначальная формулировка гласила следующее: 


«[...]в редких случаях, когда наши долларовые резервы будут скомпрометированы из-за ошибки компании или нашего банковского партнера [...]».


Первоначальное заявление Voyager.
Отредактированное заявление Voyager.

На сайте Metropolitan Commercial Bank сказано, что банк ведет «омнибусный счет, предназначенный для клиентов Voyager». Активы на этом счете застрахованы FDIC, но покрытие доступно «исключительно для защиты от банкротства» кредитной организации:


«Страхование FDIC не защищает от краха Voyager, действий или бездействия компании или ее сотрудников, а также от убытков, связанных со снижением котировок криптовалют или других активов».


В разговоре с Bloomberg представитель FDIC подчеркнул, что Metropolitan Commercial Bank застрахован в агентстве, однако Voyager Digital — нет. По его словам, программа ведомства не защищает клиентов брокера от дефолта, банкротства или блокировок средств. 


Ранее Alameda Research предоставила криптовалютному брокеру заем в 200 млн USDC и открыла возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC.


Напомним, глава Binance Чанпэн Чжао раскритиковал сделку и заявил, что «никогда бы не пошел на такое соглашение».

# Экономика fdic, voyager, сша, новости
По материалам: ForkLog

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