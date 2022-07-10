За что люди чаще всего ненавидят Тельцов

Вадим Карасев

Нет такого Знака Зодиака, которого можно было бы назвать однозначно плохим или хорошим. У всех людей есть черты характера, за которые их могут ненавидеть многие вокруг. Настало время узнать, за что окружающие недолюбливают Тельцов.

Ненависть — это чувство, которое в абсолютном большинстве случаев не может регулироваться. Любой человек нас может раздражать безо всякой причины. Что касается Тельцов, то с ними все причины лежат на поверхности.

Жадность

Любовь Тельцов к деньгам и материальным ценностям слишком велика. Из-за нее Тельцы кажутся очень однобокими, жадными. Такое ощущение, что им хочется только работать и всё. Они зачастую идут по головам ради цели — повышения по карьерной лестнице, заработка, бонусов, авторитета начальства или партнеров, признания.

Желание пускать пыль в глаза

Этот пункт является неким продолжением первого. Люди часто ненавидят Тельцов за то, что они любят пускать пыль в глаза. Это значит, что они частенько выставляют на всеобщее обозрение свои заслуги и пытаются показать всем вокруг, какие они крутые, успешные, красивые и так далее. Они зарабатывают деньги и работают преимущественно для того, чтобы доказать что-то другим людям. Многие это замечают, поэтому недолюбливают Тельцов. Напыщенность и фальшь не дают Тельцам возможности оказываться в списке лучших друзей для многих других Знаков Зодиака.

Неторопливость

Тельцы никогда не спешат. Они вечно опаздывают, предпочитают спокойно перемещаться на машине и пешком. Их не заботит то, что происходит вокруг, если только на них не обращают внимание восторженные лица противоположного пола. Такое ощущение, что Тельцы себя специально так ведут, чтобы побесить всех вокруг. Не важно, правда это или нет, ведь у них прекрасно получается это делать.

Вечное несогласие со всеми

Еще одна важная и ужасно раздражающая черта Тельцов. Они вечно со всеми спорят, потому что иначе показывать свою силу они попросту не умеют. Они не идут на компромиссы и не допускают того факта, что могут быть неправы.

Неуправляемая агрессия

В целом Тельцы крайне спокойны. Иногда бывает так, что они выходят из себя, но их уже не остановить. Проще убежать и скрыться с их поля зрения, чтобы не попасть под горячую руку. Эти люди очень вспыльчивы и крайне нетерпеливы. Если вы видите, что Телец начинает заводиться, лучше не говорит ни слова. Из-за этого с ними общаются только самые терпеливые Знаки Зодиака. Остальным просто не хватает сил терпеть такое поведение.