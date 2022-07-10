За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
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За Константина Меладзе заступилась Лена Миро

За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Композитора Константина Меладзе подозревают в двоеженстве. Композитор Константин Меладзе неожиданно стал условным «двоеженцем», перевезя в Италию не только нынешнюю жену Веру Брежневу и ее младшую дочь, но и свою первую супругу Яну Сумм с их совместными тремя детьми. Поклонники Веры Брежневой забеспокоились на этот счет, а блогер Лена Миро поспешила успокоить их, заявив, что это вполне логичный поступок ответственного отца.
«Хочу сказать: не негодуйте, крошки. Бывшая жена тоже имеет право пожить в Италии. И трое детей их общих также могут рассчитывать на заботу отца. Дочь тетки Веруна живет ведь вместе с ней и Константином. А почему тогда он должен забыть о своих? Это было бы неправильно», - написала в ЖЖ Миро.
# Шоу-бизнес Меладзе Константин
По материалам: z-aya

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