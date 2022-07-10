Жена Григория Лепса рассказала о своих мечтах

Экс-супруга певца Григория Лепса вспомнила об упущенном времени. Совсем скоро Григорию Лепсу исполнится 60 лет. Накануне юбилея он посыпает голову пеплом и признается, как жалеет о том, что сильно обидел свою супругу и это стало причиной развода. Теперь он даже вынужден ночевать в своей студии, так как гордо покинул семейное гнездышко. Но обещает всегда оставаться опорой для своих близких. «Я всегда буду рядом, буду помогать своей семье, воспитывать детей, обеспечивать», — сказал артист в недавнем интервью.Он считает свои годы с Анной Шаплыковой лучшими в жизни. А вот она вспоминает с трепетом совсем о другом периоде. «Мне было 5 лет, я мечтала танцевать — и моя мечта сбылась! Мне было 15 лет, и я мечтала танцевать на сцене с Лаймой Вайкуле — моя мечта сбылась в 27 лет! Мечтайте, и мечты обязательно сбудутся!», — призывает талантливая в прошлом танцовщица в своем микроблоге. О Лепсе при этом ни слова — ни плохого, ни хорошего. Карьерой ей пришлось пожертвовать ради семейной жизни с Лепсом. Поклонники в комментариях желают Шаплыковой вернуться к своей мечте и открыть, к примеру, школу танцев. Тем более что щедрые отступные исполнителя «Рюмки водки» это позволяют. Ей при разделе достались внушительные активы, бизнес и недвижимость.