12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием
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12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием

12 животных с невероятными рогами, которые завораживают своей красотой и величием

Так уж задумано природой, что голову большинства парнокопытных украшают рога. Иногда их форма настолько необычна, а размеры настолько внушительны, что не обратить на них внимания попросту невозможно. В большинстве своём животные используют свои дарования для защиты от врагов, соперников и незнакомцев, забредших на их территорию. Поэтому, если вы вдруг надумаете с ними подружиться, действуйте крайне осторожно. Предлагаем вам взглянуть на существ, которые носят самые восхитительные рога в мире.

Священный бык ватусси


Крупная корова, выведенная в Африке. Берёт своё происхождение от первобытных европейских быков, которые вымерли ещё в XVII веке.

Альпийский горный козёл

Мархур

Завораживающий своей красотой мархур — один из символов Пакистана. Встретить изображение животного также можно на памятной монете Банка России.

Безоаровая коза

Нубийский горный козел

Идеальная симметрия от антилопы куду

В длину рога у больших куду могут достигать почти 2 метров. Количество завитков при этом разное. Некоторые самцы могут похвастаться 2,5 завитками, а у других рога настолько длинные, что заворачиваются целых 3 раза.

Сайгак

Среди всех антилоп сайгак безоговорочный лидер по скорости передвижения. Завидев опасность, животное может разогнаться до скорости 80 километров в час.

Сахарский орикс

Западная канна

Западная канна считается одной из крупнейших в мире антилоп. Вес самцов этого животного может достигать 900 килограммов.

Гарна или винторогая антилопа

Африканская антилопа бонго

Фирменный окрас антилоп легко смывается. Иногда во время дождя с бонго стекают красные капли.

Толсторогий баран

Здесь вы можете посмотреть на забавных животных, которых природа наградила ушами невероятных размеров.

# Интересное
По материалам: twizz

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