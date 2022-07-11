15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

Несмотря на пандемию, за последние годы в мировой прокат вышло множество картин, которые обязательно стоило посмотреть всем любителям кино. А раз такое дело, мы решили подраскопать наши любимые закадровые снимки со съёмок фильмов последних трёх лет. Как всегда, тут и веселье, и дурачества, но и некоторые визуальные образы, которые с интересной стороны раскрывают процесс создания массового кино.

Ну и, разумеется, здесь будет множество знакомых лиц!

Рами Малек на съёмках фильма «Не время умирать» (2021)


Стеллан Скарсгард на съёмках фильма «Дюна» (2021)

Актёр исполнил роль зловещего Владимира Харконнена.

Флоренс Пью на съёмках фильма «Чёрная вдова» (2021)

Надпись на табличке: «Это реквизит. Любезно просим не садиться на мебель. Спасибо за содействие».

Актёры фильма «Всё, везде и сразу» (2021) явно готовы бороться с любыми блокбастерами этого года

Ждём этот фильм на «Оскаре»!

Хоакин Феникс грустно сидит на съёмках фильма «Джокер» (2019)

Джоди Комер в специальной защитной маске на съёмках фильма «Последняя дуэль» (2021)

Райан Рейнольдс делает селфи с основным кастом фильма «Главный герой» (2021)

Бонус: Довольный Харрисон Форд на съёмках фильма «Индиана Джонс 5»

А ещё мы тут недавно публиковали интересные факты о фильмах-юбилярах, которым в этом году исполняется уже 20 лет! Посмотрите, это крайне занимательный контент.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню «Знаешь ли ты»
МакSим и Дима Билан выпустили черно-белый клип на песню «Знаешь ли ты»
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.07.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 11.07.2022 (15 фото)
В регионах проходят заседания общественных штабов по наблюдению за выборами
В регионах проходят заседания общественных штабов по наблюдению за
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон
Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Иркутской области
Самый крупный в Сибири лесопитомник построят в Иркутской области
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и
Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с традиционным рынком
Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с
Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game Pass
Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game
В России предложили создать официальный список запрещенных артистов
В России предложили создать официальный список запрещенных артистов
Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим
Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим
Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года
Торговый профицит в России стал рекордным с 1994 года
Депутат Худяков: «Скорее всего, квартиру Максима Галкина арестуют за неуплату налогов»
Депутат Худяков: «Скорее всего, квартиру Максима Галкина арестуют за

Топ на сегодня

Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI:
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России

Еще по теме

Как могли бы выглядеть известные злодеи и монстры из кино 18.11.2021
Актер-орк из "Властелина колец" чуть не задохнулся на съемках франшизы
В 2017-м Госкино запретило показ 22 российских фильмов
Райан Рейнольдс раскрыл подробности о съемках второй части «Дэдпула»