15 свежих закадровых снимков, на которые попали интересные моменты со съёмок фильмов, вышедших совсем недавно

Несмотря на пандемию, за последние годы в мировой прокат вышло множество картин, которые обязательно стоило посмотреть всем любителям кино. А раз такое дело, мы решили подраскопать наши любимые закадровые снимки со съёмок фильмов последних трёх лет. Как всегда, тут и веселье, и дурачества, но и некоторые визуальные образы, которые с интересной стороны раскрывают процесс создания массового кино.

Ну и, разумеется, здесь будет множество знакомых лиц!

Рами Малек на съёмках фильма «Не время умирать» (2021)



Стеллан Скарсгард на съёмках фильма «Дюна» (2021)

Актёр исполнил роль зловещего Владимира Харконнена.

Флоренс Пью на съёмках фильма «Чёрная вдова» (2021)

Надпись на табличке: «Это реквизит. Любезно просим не садиться на мебель. Спасибо за содействие».

Актёры фильма «Всё, везде и сразу» (2021) явно готовы бороться с любыми блокбастерами этого года

Ждём этот фильм на «Оскаре»!

Хоакин Феникс грустно сидит на съёмках фильма «Джокер» (2019)

Джоди Комер в специальной защитной маске на съёмках фильма «Последняя дуэль» (2021)

Райан Рейнольдс делает селфи с основным кастом фильма «Главный герой» (2021)

Бонус: Довольный Харрисон Форд на съёмках фильма «Индиана Джонс 5»

А ещё мы тут недавно публиковали интересные факты о фильмах-юбилярах, которым в этом году исполняется уже 20 лет! Посмотрите, это крайне занимательный контент.