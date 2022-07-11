15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней и выглядят сногсшибательно круто
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15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней и выглядят сногсшибательно круто

15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней и выглядят сногсшибательно круто

В прошлые менее технологичные века людям жилось посложнее, чем нам сегодня, но зато, если уж мастера тех времён создавали какой-то продукт, то он был обречён существовать веками и поражать даже дальних потомков его современников.

Бытовые объекты предыдущих столетий не состояли целиком из пластика, были менее удобными и чаще всего менее функциональными, зато как же они выглядели! Какое внимание к деталям! Мы любим рассматривать старинные артефакты, которые поражают своим долголетием, безумно крутыми дизайнами и впечатляющим исполнением.

Вам тоже такое понравится, уверяем.

Чёрная кошка живописца Минь Чжэнь. Китай, династия Цинь, 18 век

Резное изображение тануки в шляпе и плаще из листьев лотоса. Япония, 19 век

Тануки — енотовидная собака. Так их называют в Японии.

Китайский меч Цинь с золотой ажурной рукоятью, 770–476 годы до нашей эры

Рыцарские доспехи для гончей

Пара золотых серёжек, Индия, I век до нашей эры

Халат для мальчика, сделанный из шестиугольных шёлковых лоскутов. Китай, династия Цинь, конец 19 века

Мужская обувь из шёлка и кожи, 1690–1700 годы, Франция

Доспехи кайзера Максимилиана II, 1557 год

Хранятся в Художественно-историческом музее в Вене.

Браслеты, извлечённые из гробницы царицы Хетеферес I, 2575–2550 годы до нашей эры (4-я династия)

Были обнаружены в Гизе. Сделаны из серебра, бирюзы, лазурита и сердолика, которые были одними из самых дорогих материалов того времени.


Раздвижное бамбуковое кресло. Китай, династия Цин, начало 1800-х годов

Вырезанная из дерева фигурка осьминога. Япония, 19 век

Шлем с красной железной маской. Япония, период Эдо, 1615-1650 годы

Кельтский меч 60 года до нашей эры с изображением человеческого тела на рукояти

Выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Золотое траурное кольцо с надписью «Пусть любовь пребудет, пока смерть не разлучит», Англия, 1600-е годы

Сейчас хранится в Британском музее.

Двадцатиствольная венецианская аркебуза. Настоящая мощь!

Ещё больше подобной красоты вы можете увидеть в нашем предыдущем посте, посвящённом старинным артефактам.

# Интересное
По материалам: twizz

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