15 удивительных исторических артефактов, которые дожили до наших дней и выглядят сногсшибательно круто
В прошлые менее технологичные века людям жилось посложнее, чем нам сегодня, но зато, если уж мастера тех времён создавали какой-то продукт, то он был обречён существовать веками и поражать даже дальних потомков его современников.
Бытовые объекты предыдущих столетий не состояли целиком из пластика, были менее удобными и чаще всего менее функциональными, зато как же они выглядели! Какое внимание к деталям! Мы любим рассматривать старинные артефакты, которые поражают своим долголетием, безумно крутыми дизайнами и впечатляющим исполнением.
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Чёрная кошка живописца Минь Чжэнь. Китай, династия Цинь, 18 век
Резное изображение тануки в шляпе и плаще из листьев лотоса. Япония, 19 век
Тануки — енотовидная собака. Так их называют в Японии.
Китайский меч Цинь с золотой ажурной рукоятью, 770–476 годы до нашей эры
Рыцарские доспехи для гончей
Пара золотых серёжек, Индия, I век до нашей эры
Халат для мальчика, сделанный из шестиугольных шёлковых лоскутов. Китай, династия Цинь, конец 19 века
Мужская обувь из шёлка и кожи, 1690–1700 годы, Франция
Доспехи кайзера Максимилиана II, 1557 год
Хранятся в Художественно-историческом музее в Вене.
Браслеты, извлечённые из гробницы царицы Хетеферес I, 2575–2550 годы до нашей эры (4-я династия)
Были обнаружены в Гизе. Сделаны из серебра, бирюзы, лазурита и сердолика, которые были одними из самых дорогих материалов того времени.
Раздвижное бамбуковое кресло. Китай, династия Цин, начало 1800-х годов
Вырезанная из дерева фигурка осьминога. Япония, 19 век
Шлем с красной железной маской. Япония, период Эдо, 1615-1650 годы
Кельтский меч 60 года до нашей эры с изображением человеческого тела на рукояти
Выставлен в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.
Золотое траурное кольцо с надписью «Пусть любовь пребудет, пока смерть не разлучит», Англия, 1600-е годы
Сейчас хранится в Британском музее.
Двадцатиствольная венецианская аркебуза. Настоящая мощь!
Ещё больше подобной красоты вы можете увидеть в нашем предыдущем посте, посвящённом старинным артефактам.