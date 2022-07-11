19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном
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19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном

19 зданий, при строительстве которых архитекторы сначала думали о творчестве, а уже потом обо всём остальном

Некоторые архитекторы творцы по натуре. Они уверены, что строить обыкновенные дома — скучное занятие, которое вообще не стоит их внимания. Подходя к возведению очередного строения, они стараются задействовать всю фантазию, чтобы получившийся шедевр ни в коем случае не остался незамеченным и восхищал своим видом жителей города, а также приезжих гостей. Такие удивительные строения можно найти почти в каждой стране мира, ведь чудо-архитекторы не дремлют и работают, не покладая рук, чтобы мы с вами имели возможность насладиться плодами их творчества.

Офис компании, Нидерланды

Генеральная прокуратура, Литва

Музей чая, Китай

Волнистый дом, Испания

Атриум, Китай

Культурно-выставочный комплекс, Франция

Здание «Ананас Данмор», Шотландия

«Ананас Данмор» считается крайне специфичным с точки зрения архитектуры зданием во всей Шотландии. Строение множество раз высмеивалось журналистами различных изданий.

Дом на ножке, Германия

Жилая башня, Нидерланды

Кибертектурное яйцо, Индия

Индия умеет удивлять. Необычное здание в форме яйца создало в 2010 году архитектурное бюро James Law Cybertecture International. Команда использовала новое направление под названием «Кибертектура», которая объединяет в себе архитектуру, наделённую интеллектом. Она включает футуристичные формы, мультимедийную начинку, экологичность и современные инженерные решения.

Необычный универмаг, Англия

Башня с уникальной волнистой архитектурой, Корея

Площадь Лам Вьен, Вьетнам

Огромный открытый рынок, Нидерланды

Башня мира, Япония

Международный конференц-центр Ханчжоу, Китай

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, США

Бонус: проект небоскрёба-полумесяца, Дубаи

Американская мастерская Transparent House представила строительный проект под названием «Лунная башня», который объединяет в себе характерные черты Дубаи, его исторические корни и современные технологии. В ближайшее время команда планирует приступить к строительству объекта.

Здесь вы можете посмотреть на невероятно красивые станции метро, многие из которых являются отдельными достопримечательностями городов, в которых они располагаются.

# Интересное
По материалам: twizz

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