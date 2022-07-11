20 весёлых иллюстраций от мамы-художницы, которая покажет семейную жизнь такой, какая она есть

Семейная жизнь — удивительное приключение, наполненное различными событиями (иногда забавными, а иногда и дико утомительными). Художница Мария Горбунова из Ульяновска честно показывает, что может ожидать девушек, решающих вступить в брак и завести детей. Молодая мама делится иллюстрациями в своём Инстаграме*, демонстрируя, что повседневные будни — это не только обыденные занятия, но и множество ситуаций, требующих мудрости, юмора и выдержки. Её посты собирают множество лайков и комментариев, ведь многие родители узнают в её работах себя и свои семьи. Возможно, вы тоже найдёте какие-либо сходства?

Для мужа «зайти за хлебом» это зайти за хлебом

Мария Горбунова — дизайнер интерьеров по образованию и художник-иллюстратор по призванию. Девушка воспитывает троих детей и рисует шаржи про повседневную жизнь в декрете. Первые работы Маша начала создавать задолго до рождения первого ребёнка. Художница рисовала смешные иллюстрации на свадьбах и этим зарабатывала деньги.

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Любовь между братьями и сёстрами

Все картинки, созданные Марией, основаны на реальных событиях, произошедших с ней и её семьей. Конечно, иногда для полноты образа художница гиперболизирует какие-то детали. Так получается даже ещё круче и смешнее.

Когда папа читает детям на ночь

Здесь вы можете посмотреть на интересные работы другой художницы. Она представляет как бы выглядели герои известных мультфильмов, если бы режиссёрам взбрело в голову сделать их людьми.

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