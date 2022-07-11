Альбина Джанабаева оказалась замешана в скандале с Аленой Апиной

В 2020 году в эфире Первого канала Альбина Джанабаева перепела известный всей стране хит про бухгалтера. В соцсетях завирусилось видео этого выступления, что очень не понравилось бессменной исполнительнице этой композиции — Алене Апиной.

57-летняя Апина осталась недовольна тем, что ее творчество стало ассоциироваться с другой певицей. И хотя Альбина Джанабаева только единожды исполнила песню «Бухгалтер» в музыкальном шоу Первого канала «Три аккорда», как оказалось, это подпадает под статью о неправомерном использовании интеллектуальной собственности. Поэтому звезда 90-х отправилась решать возникшие вопросы в суде.

После изучения всех документов и видеоматериалов суд встал на сторону Алены Апиной, поэтому выпуск программы «Три аккорда» с этой песней заблокировали по решению Роскомнадзора.

Отметим, что Апина в последние годы редко выступает сольно, чаще ее можно увидеть на сборных концертах, куда приглашают звезд 80-х и 90-х, а вот Альбина Джанабаева, наоборот, преуспевает на сцене после того, как покинула «ВИА Гру». Супруга Валерия Меладзе не только гастролирует по России, но и периодически выезжает с антрепризными спектаклями. В Сети шутят, что в то время как Валерия Меладзе «отменяют» из-за неоднозначных политических высказываний, заботы о семье ложится на ее плечи.

Напомним, композиция «Бухгалтер» была выпущена в 1991 году. Ее исполнила группа «Комбинация», а именно солистки Алена Апина (она является автором слов) и Татьяна Иванова.

На композицию был снят ролик, который получил премию «Овация» в номинации «Лучший видеоклип». Когда группа распалась, Апина записала собственную версию «Бухгалтера», которая вошла в ее дебютную пластинку «Улица любви» 1992 года.