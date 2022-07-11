Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
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Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины

Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины

Дочь Александра Серова пошла по стопам своего знаменитого отца и тоже занялась музыкой. Поклонники знают ее как эстрадно-джазовую певицу, а модельная внешность помогла девушке быстро собрать большую фан-базу. Недавно Мишель заявила, что отец попросил ее покинуть дом.


После скандального развода Александра Серова, его дочь (по просьбе отца) осталась жить с ним. Но недавно, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, Мишель рассказала, что больше не живет со своим знаменитым отцом. По ее словам, после возвращения из турецкого города Бодрум отец попросил дочь съехать из его дома. Александр объяснил это тем, что ему необходимо время, чтобы восстановиться.


Серов дал дочери 3 дня на то, чтобы найти новое жилье, собрать свои вещи и выехать. Но оказалось, что сделать это не так-то и просто. За все время проживания в доме Серова собралось изрядное количество вещей. Мишель рассказала, что в первый день удалось загрузить 4 автобуса и 3 легковых автомобиля личными вещами, но это лишь треть от имеющихся.


Истинные причины такого поступка со стороны известного артиста остаются неизвестными. Мишель Серова о них не говорит, но поклонники певца уверены – виновницей этого является другая женщина. Напомним, что в некоторых СМИ и тематических телеграм-каналах появилась информация, что Александр Николаевич завел молодую любовницу. Однако официального подтверждения от самого певца или приближенных к нему людей не было.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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