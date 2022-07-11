Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
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Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой

Алена Апина нанесла удар Альбине Джанабаевой
Певица Алена Апина выиграла суд над артисткой. Алена Апина, как сообщают источники, выиграла суд против Альбины Джанабаевой. За последние четыре месяца бывшая подопечная Константина Меладзе лишь пару раз появлялась на публике. В суд она тоже не явилась, её интересы представляло доверенное лицо. Еще два года назад в эфир вышел выпуск шоу «Три аккорда», где Джанабаева перепела песню группы «Комбинация» под названием «Бухгалтер».
Апина об этом узнала не так давно, наткнувшись на ролик в Сети. Она была крайне возмущена увиденным, так как не давала разрешения на использование её песни. Сегодня в разборках двух звезд поставлена точка: звезда 90-х отстояла свои права на композицию. «Артистка так возмутилась неправомерным использованием интеллектуальной собственности, что решила пойти в суд. Фемида встала на сторону Апиной, и теперь выпуск программы «Три Аккорда» с песней про отдел бухгалтерии заблокирован Роскомнадзором»,— сообщает источник «Mash». Джанабаева никак эту ситуацию пока что не прокомментировала. Ранее артистка резко сократила контакты с прессой и приостановила свою музыкальную карьеру. Ходили слухи, что Альбина вообще уехала с семьей из страны, но её недавний выход на театральную сцену опроверг эту информацию. Что касается её мужа, то в мае он объявил об уходе из профессии, а уже в июне стало известно о предстоящем сольном концерте певца в Казахстане. Похоже, что супруг Джанабаевой пока не определился с тем, чем будет заниматься дальше: то ли зарабатывать миллионы в шоу-бизнесе, то ли трудиться в сфере очистки воды.
# Шоу-бизнес Апина Алена
По материалам: z-aya

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