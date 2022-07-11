Аллу Довлатову обвинили в пьянстве
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Аллу Довлатову обвинили в пьянстве

Аллу Довлатову обвинили в пьянстве
Солнцев оскорбительно высказался в адрес актрисы Аллы Довлатовой. Шоумен Рустам Солнцев в «Телеграме» оскорбительно отозвался о популярной радиоведущей Алле Довлатовой. Он опубликовал ее снимок, на котором звезда запечатлена в студии своей программы.
«Слушайте, а Довлатова, судя по роже, тоже пьяница? Да что ж такое», сказал Рустам Солнцев. Напомним, что Рустам Солнцев несколько месяцев назад покинул Россию. Сейчас он проживает в Америке. Заметим, что Алле Довлатовой в августе этого года исполнится 48 лет. У нее четверо детей от двух браков.
# Шоу-бизнес Довлатова Алла
По материалам: z-aya

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