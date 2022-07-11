Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция подписчиков

Семья Тарасова и Костенко отметила большой праздник. Их совместной дочери Милане исполнилось 4 года. В честь этого события супруги приготовили наследнице сюрприз – фотосессию. Снимки Анастасия опубликовала в своих социальных сетях. Однако не все подписчики оценили такой подарок для дочери.





Российская 28-летняя модель Анастасия Костенко вместе со своим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым воспитывают троих детей: дочерей Еву и Милану, сына Алексея. 10 июля 2022 года старшей дочери исполнилось 4 года. В честь такого события модель устроила своей наследнице фотосессию.





Мать и дочь нарядились в парные образы, Милане нанесли взрослый макияж. Девочка комфортно чувствовала себя в кадре и даже принимала модельные позы. В подписи к фото Анастасия поздравила свою дочь с днем рождения и поблагодарила ее за всё.





Подписчики модели принялись поздравлять пару с таким замечательным событием. Однако не все из пользователей сети разделили радость происходящего. Многим не понравилось ни наряды, ни взрослый макияж Миланы, ни сама идея проведения фотосессии для такой маленькой девочки, ни якобы использование фоторедакторов и фильтров.

«Когда взрослые себя фотошопят я могу понять, но маленького ребёнка зачем…», «В таком возрасте зачем ей макияж? Ребёнок и так красивый!», «Фильтры», «Повзрослеет раньше времени — не жалуйтесь», – пишут недовольные подписчики.

Напомним, что в октябре 2021 года Анастасия Костенко родила третьего ребенка от Дмитрия Тарасова. Родители назвали своего сына Алексеем.