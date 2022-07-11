Анна Нетребко в пьяном угаре оскорбила Россиян
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Анна Нетребко в пьяном угаре оскорбила Россиян

Анна Нетребко в пьяном угаре оскорбила Россиян
Оперная певица Анна Нетребко оскорбительно выразилась в адрес поклонников. Звезда оперы находится с гастролями в Италии. В минувшие выходные оперная дива решила прогуляться по ночной Вероне после выступления, и вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями отправилась на променад. Звезда была под градусом, о чем сообщила подписчикам, записывая видео своего променада. Естественно, артистка говорила по-русски.
«Мы счастливые и немного пьяные, что нормально», — начала рассказ певица. В это время ее муж Юсиф Эйвазов осек жену, мол, сейчас напишут, что ты пьяная. «Долбоящеры», — добавил оперный певец. «Напишут, что я пьяная. Долбоящеры вы, долбоящеры, ясно вам? Мой муж сказал!» — гордо повторила певица, не задумываясь, что оскорбляет русскоязычную аудиторию своего блога.    
# Шоу-бизнес Нетребко Анна
По материалам: z-aya

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