Армия РФ уничтожила на Украине хранилища для американских систем HIMARS и гаубиц
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Армия РФ уничтожила на Украине хранилища для американских систем HIMARS и гаубиц

Армия РФ уничтожила на Украине хранилища для американских систем HIMARS и гаубиц

Российские военнослужащие ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили в районе поселка Радушное Днепропетровской области хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион». Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны о ходе проводимой Россией спецоперации.

Возле города Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны украинских военнослужащих, в результате удара уничтожено более 300 националистов. В результате ударов по пунктам дислокации нацбатальонов и иностранных наемников под Харьковым уничтожено около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Украинские военнослужащие несут значительные потери на всех направлениях, сообщили в Минобороны

«Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70 процентов личного состава. Командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение родственников погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, авиация РФ сбила возле села Богатырь ДНР самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также уничтожены три склада боеприпасов в районах Комсомольского и Партизанского Николаевской области и зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» вблизи Северска.

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По материалам: pnp.ru

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