Астролог Лариса Андерсен рассказала, чем лучше заниматься 11 июля 2022 года

Лариса Андерсен сделала прогноз на 🌷11 июля 2022 года🌷 🌏12, 13 лунные сутки Растущая луна ♐Луна в знаке Стрелец День благоприятен для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и любыми правовыми вопросами. Любые бирократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также будут иметь успех и пройдут без особых негативных приключений. Однако стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством. ❤ День не особо благоприятен для любовных и других межличностных отношений. День также хорошо посвятить благотворительности, делать подарки, выполнять просьбы других людей. 💢 День недели Понедельник. Этим днем управляет Луна. В этот день нас захлестывают эмоции. Все становится ненадежным, относительным. Вплоть до того, что верные друзья могут подвести вас, а недруги помочь. В понедельник надо полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. https://vk.com/larisaandersen