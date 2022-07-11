Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью "противостоять" России
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Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью "противостоять" России

Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью "противостоять" России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что отправляется в Саудовскую Аравию для прямого взаимодействия стран в противостоянии против России и победы в конкурентной борьбе с Китаем.

На результаты этого противостояния может влиять именно Саудовская Аравия, считает американский лидер.


"Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира".

По словам Байдена, саудовское правительство взаимодействует с Вашингтоном в вопросе расширения поставок нефти на мировой рынок и снижения цен на топливо.

О поездке Байден объявлял еще в середине июня. При этом он подчеркивал, что направится в арабскую страну не для того, чтобы провести переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, а ради "международной встречи", в которой тот также будет участвовать. Политолог-американист Малек Дудаков объяснял, что едва ли встреча с бен Салманом будет для Байдена лишь неким "рядовым кулуарным событием": американскому лидеру необходима поддержка саудовского принца.

Американские СМИ сообщали, что США хотят "перезагрузить" отношения с Саудовской Аравией на фоне дорожающей из-за антироссийских санкций нефти. В мае Вашингтон направил в Эр-Рияд шесть делегаций дипломатов в надежде на восстановление отношений между двумя странами, говорилось в средствах массовой информации. Однако официально Вашингтон не стал комментировать эти данные.

Аналитики полагают, что на самом деле Байден хочет согласовать с Эр-Риядом новые оградительные меры против Москвы. Но эксперты уверены: поездка принесет Байдену репетиционный ущерб,  встречу и вовсе не нужно было планировать, поскольку арабская страна не станет разрывать отношения с Россией. Более того, Саудовская Аравия, наряду с Индией и Индонезией, критикует Запад за санкции против Москвы.

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По материалам: uposters.ru

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