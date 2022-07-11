Банк Англии призвал регулировать криптовалюты по аналогии с традиционным рынком

Криптовалюты необходимо регулировать по аналогии с традиционными финансами в целях снижения рисков в индустрии и повышения доверия инвесторов. Об этом заявил заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф.

В ходе пресс-конференции чиновник напомнил о коллапсе экосистемы Terra. По его словам, цифровые активы не могут сохранить свою ценность и стабильность, вызывая стресс на рынках.

«Для меня это подчеркивает тот факт, что сейчас нам нужно ввести систему регулирования, которая будет управлять этими рисками в криптомире так же, как мы управляем ими в обычном мире», — отметил Канлифф.

Он признал, что у криптовалют есть «реальный потенциал для использования в финансовой системе». Однако замглавы ЦБ не исключил, что правила придется «подгонять» под индустрию из-за ее отличий от традиционной финансовой системы.

Ранее Банк Англии заявил о важности мониторинга рынка цифровых активов. Регулятор также призвал усилить нормативно-правовую и правоприменительную базу в этом направлении.

Напомним, в марте британский ЦБ представил подход к регулированию криптовалют с упором на будущие риски для финансовой стабильности.