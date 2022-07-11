Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
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Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ

Барзиков встал на защиту Алины Иордан от Бухынбалтэ
Теперь Иван Барзиков не всецело уделяет всё своё внимание Кристине Бухынбалтэ. На Дом-2 у неё появилась соперница. Ваня начал как-то ненавязчиво защищать Алину Иордан от самой Крис. Теперь Иван Барзиков не всецело уделяет всё своё внимание Кристине Бухынбалтэ. На Дом-2 у неё появилась соперница. Ваня начал как-то ненавязчиво защищать Алину Иордан от самой Крис. К слову, некоторое время назад у Алины появился фанат — Грегор Алексанян. Сейчас фанатам телестройки интересно, что же происходило между этими двумя, из-за чего они на самом деле расстались и был ли между ними интим.

В результате Кристина Бухынбалтэ начала общаться с Алиной в повелительном и довольно грубом тоне и буквально требовала, чтобы та раскрыла все подробности отношений этой парочки. Впоследствии она хотела обсудить всё это с другими ребятами и поделиться новостями в социальных сетях. Однако Ване подобные действия со стороны Крис не понравились и он попытался её успокоить. Но Бухынбалтэ такой расклад не устроил.

Сам Иван до сих пор не разобрался с Алексеем Адеевым, на которого Крис буквально натравила Барзикова. А теперь Кристина создала новую проблему и неожиданно для Вани начала ссору с Алиной Иордан.

Девушка пытается сделать вид, что не осознает, из-за чего злится Ваня, ведь мужчины до этого хорошо общался с Алиной и изначально не планировал портить с ней отношения. Сможет ли он хотя бы не ругаться хотя бы с кем-то из коллектива? Кажется, Крис не оставляет ему подобной возможности. При этом в отсутствии Барзикова она мгновенно становится добренькой. Лицемерие во всей красе.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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