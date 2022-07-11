Бизнес Басты оказался убыточным: рэпер должен даже охранной компании

Вадим Карасев

42-летний рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко) пытается завоевывать сердца фанатов не только музыкой, но и ювелирными изделиями. Как это часто бывает у звезд, на два фронта работать не получается, и бизнес прогорает.

Компания Басты Saint Bones торгует часами, кольцами, подвесками и прочими мужскими аксессуарами и на самом деле не приносит ему финансовой прибыли, зато неплохо влияет на имидж. Ценники на изделия порой исчисляются несколькими средними российскими зарплатами, а по выручке магазин проигрывает похожему бизнесу Григория Лепса.

Оказывается, дела идут еще хуже, чем предполагалось ранее. С Василия уже требуют 4 миллиона рублей по арендным платежам, а теперь стало известно и о другом деле. В 2019 году фирма "Гольфстрим охранные системы" заключила договор с Saint Bones, но компания Вакуленко не выполнила свои обязательства.

У Василия не получалось вовремя оплачивать услуги, и за последние полгода накопилось 40 тысяч рублей долга. На претензии он тоже не реагировал, и охранной компании пришлось обращаться в суд. Как сообщает "Комсомольская правда", 8 июля суд занял сторону "Гольфстрим охранные системы", но у певца есть месяц, чтобы обжаловать решение.



На Первом канале показали фильм, посвященный Басте

Ради посвященной певцу ленте были взяты интервью у таких популярных людей, как Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Гуф и многих других. В съемках также приняли участие близкие и друзья артиста. Первый канал рассказал, как появилась такая идея.

Изначально задумывалось небольшое видео о записи альбома "Баста 40", но с появлением архивных материалов, проект масштабировался в полнометражный документальный фильм.

Василий признался, что получил яркие впечатления. "Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям — с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем", — поделился музыкант.

