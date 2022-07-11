Богатейший человек Украины передаст свой бизнес государству

Вадим Карасев

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов заявил, что передаст свой медиабизнес государству

Богатейший человек Украины Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания System Capital Management (SCM) выходит из медиабизнеса. Соответствующее заявление было направлено Reuters. Свое решение бизнесмен объяснил принятым в 2021 году законом, направленным на ограничение влияния олигархов.

Дочерняя компания SCM — Media Group Ukraine (MGU) — намерена передать лицензии на свои телеканалы и печатные СМИ украинским властям и прекратить работу онлайн-СМИ. По словам Ахметова, его инвесткомпания не смогла продать свой медиабизнес на рыночных условиях из-за спецоперации и шестимесячного срока, установленного украинским законодательством для продажи медиаактивов.

«Будучи крупнейшим частным инвестором в украинскую экономику, я неоднократно заявлял, что никогда не был и не собираюсь быть олигархом», — указано в заявлении Ахметова. Его состояние в сентябре 2021 года оценивалось в 10 миллиардов долларов. На начало 2022 года бизнесмен занимал первое место в украинском Forbes.

«Закона против олигархов» был принят с целью оградить политику страны и государственную деятельность от влияния со стороны богатейших бизнесменов. Лиц, признанных олигархами, включают в специальный реестр и ограничивают в некоторых действиях, например, им запрещается финансировать политические партии.

В конце июня Ахметов подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России о компенсации ущерба. «Как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских Вооруженных сил», бизнесмен потребовал от России компенсацию «за грубые нарушения его прав собственности».



