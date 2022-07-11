Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго

Вадим Карасев

Times: Британия задумалась над покупкой дизеля у России после введения эмбарго

Лазейки в санкционных правилах позволяют британцам продолжать покупать топливо у России даже после вступления в силу запрета на его ввоз, пишет The Times.

У Великобритании возникла нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. Импорт российского дизеля составляет пятую часть дизельного топлива, используемого страной каждый год. Есть вероятность, что оно может импортироваться в обход санкций из третьих стран после введения эмбарго, отмечает издание.

С момента спецоперации страна купила у России семь миллионов баррелей дизельного топлива на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (около 960 миллионов долларов). Британские порты получили пять партий в апреле, четыре в мае и одну в июне. Аналитик консалтинговой фирмы ICIS Аджай Пармар считает, что королевство может столкнуться с дальнейшим ростом цен на топливо зимой, если задумается над увеличением запасов.

США и Великобритания ранее объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России на фоне ситуации с Украиной. Ранее газета Financial Times подсчитала стоимость отказа ЕС от российских нефти и газа. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет ради избавления от энергетической зависимости от России дополнительно будет потрачено 195 миллиардов евро.