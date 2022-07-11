Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго

Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго

Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбаргоTimes: Британия задумалась над покупкой дизеля у России после введения эмбарго

Лазейки в санкционных правилах позволяют британцам продолжать покупать топливо у России даже после вступления в силу запрета на его ввоз, пишет The Times.

У Великобритании возникла нехватка нефтеперерабатывающих мощностей. Импорт российского дизеля составляет пятую часть дизельного топлива, используемого страной каждый год. Есть вероятность, что оно может импортироваться в обход санкций из третьих стран после введения эмбарго, отмечает издание.

С момента спецоперации страна купила у России семь миллионов баррелей дизельного топлива на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов (около 960 миллионов долларов). Британские порты получили пять партий в апреле, четыре в мае и одну в июне. Аналитик консалтинговой фирмы ICIS Аджай Пармар считает, что королевство может столкнуться с дальнейшим ростом цен на топливо зимой, если задумается над увеличением запасов.

США и Великобритания ранее объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России на фоне ситуации с Украиной. Ранее газета Financial Times подсчитала стоимость отказа ЕС от российских нефти и газа. По ее прогнозу, в ближайшие пять лет ради избавления от энергетической зависимости от России дополнительно будет потрачено 195 миллиардов евро.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Константин Хабенский
Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения
Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»
Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала:
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция подписчиков
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии
Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей
Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей
Мужа Лены Катиной шантажируют и требуют миллионы
Мужа Лены Катиной шантажируют и требуют миллионы
Маньяк хотел надругаться над Софией Ротару
Маньяк хотел надругаться над Софией Ротару
Юлия Ковальчук рассказала о конфликте с Анной Семенович
Юлия Ковальчук рассказала о конфликте с Анной Семенович
Сумасшедшая фанатка хотела убить Валерия Леонтьева
Сумасшедшая фанатка хотела убить Валерия Леонтьева
Иван Охлобыстин готов простить сбежавших звезд
Иван Охлобыстин готов простить сбежавших звезд

Топ на сегодня

Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix

Еще по теме

Украина нашла альтернативу российскому топливу
Украинские танки заправят мозырской соляркой
Ростов вошел в тройку по городам ЮФО по самым низким ценам на топливо
В России вновь резко подорожал бензин?