Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»

Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»

Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»

Как только роман Евгения Вагановича и его помощницы Татьяны Брухуновой стал достоянием широкой публики, Татьяна столкнулась с травлей. Сейчас избранница Петросяна рассказывает, как пережила тот непростой период.


Недоброжелатели считали, что именно Брухунова стала причиной разрыва Евгения Петросян с Еленой Степаненко, с которой артист прожил в браке более 30 лет. Татьяна опровергает домыслы в свой адрес.

«Стояла в очереди в магазине «Аленка» на Тверской. Ко мне подошла женщина и, глядя мне в глаза, сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать». В первый момент, конечно, шок. Потом желание раствориться, чтобы меня никто не увидел. Дальше я услышала голос за спиной от мужчины, который пытался угомонить свою спутницу. Мне пришлось
выйти. Рассчитаться я не смогла. Такие эпизоды повторялись не раз. Но я не люблю вспоминать их. Могу сказать только одно: я не злюсь и не упрекаю. У каждого свое мерило внутренней культуры. Судить же того, о жизни которого не знаешь — грех», — разоткровенничалась жена юмориста в личном блоге.

Сегодня ажиотаж относительно личной жизни Евгения Вагановича поутих, а Татьяна в свою очередь уверяет, что научилась не обращать внимания на критику и грубость.

«Мы живем в такое время: выросло целое поколение ни разу не получившее в морду за свои слова. И очень жаль. Люди разучились думать, прежде чем написать. А почему? Да потому что в ответ ничего не будет. Хейтеров считаю глубоко больными людьми, так как человек со здоровой психикой не может издеваться и оскорблять другого, чаще всего незнакомого. Я прошла публичную травлю длиной в три года.

Сказать, что это ад — ничего не сказать. Но благодаря этим недалеким мракобесам я стала намного сильнее. Не озлобиться, остаться человеком в этой реальности — задачка крайне непростая. Но я горжусь собой, так как не ответила никому и не опустилась на днище, из-под которого раздается их стук», — делилась женщина.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Ритейлеры начали параллельный импорт видеоигр
Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей — Светлана Бондарчук, Равшана Куркова, Константин Хабенский
Dress Code. В Нижнем Новгороде прошел светский завтрак. Среди гостей
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения эмбарго
Британия задумалась над покупкой топлива у России после введения
Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала: «Проститутка. Счастья тебе не видать»
Брухунова: «Ко мне в магазине подошла женщина и сказала:
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция подписчиков
Анастасия Костенко подарила дочери фотосессию: какой была реакция
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии в Литву
В Госдуме предложили прекратить контракты по поставкам электроэнергии
Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей
Новый вид насекомоядного растения ловит свою добычу под землей
Мужа Лены Катиной шантажируют и требуют миллионы
Мужа Лены Катиной шантажируют и требуют миллионы
Маньяк хотел надругаться над Софией Ротару
Маньяк хотел надругаться над Софией Ротару
Юлия Ковальчук рассказала о конфликте с Анной Семенович
Юлия Ковальчук рассказала о конфликте с Анной Семенович
Сумасшедшая фанатка хотела убить Валерия Леонтьева
Сумасшедшая фанатка хотела убить Валерия Леонтьева
Иван Охлобыстин готов простить сбежавших звезд
Иван Охлобыстин готов простить сбежавших звезд

Топ на сегодня

Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных регионах (22 фото)
Обсуждение в Твиттере: как называют контейнер для еды в разных
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во время съемок
Актриса Лиза Арзамасова рассказала о проблемах, которые возникают во
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix
Россияне перешли на пиратские сервисы из-за отключения Netflix

Еще по теме

Татьяна Брухунова поделилась нежным фото с Петросяном и призналась ему в любви
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уехали в свадебное путешествие
Татьяне Брухуновой плюнули в лицо