Челюсть из Испании может оказаться самой древней окаменелостью предков человека в Европе

Вадим Карасев

Фрагмент челюстной кости, обнаруженный в северной Испании 30 июня, может быть самой старой известной окаменелостью гоминидов, найденной на сегодня в Европе, заявили испанские палеонтологи. По словам исследователей, окаменелости около 1,4 миллиона лет.

Находка была сделана в ходе раскопок пещерных стоянок в горах Сьерра-де-Атапуэрка. До сих пор самой старой окаменелостью гоминида, найденной в Европе, считалась челюстная кость, найденная на том же месте в 2007 году, возраст которой был определен как 1,2 миллиона лет. Поскольку новая находка сделана в слое на два метра ниже слоя, раскопанного в 2007 году, археологи предполагают, что она значительно старше. Теперь они намерены уточнить возраст челюсти при помощи различных методов датирования. Исследование будет проведено в Национальном центре исследований эволюции человека в Бургосе и займет от шести до восьми месяцев. Анализ может помочь определить, к какому виду гоминидов принадлежит фрагмент челюстной кости. Образец 2007 года, предположительно, относится к виду Homo antecessor. Фонд Атапуэрка, управляющий археологическими раскопками, заявил, что, скорее всего, фрагмент челюстной кости «принадлежит одной из первых групп населения, колонизировавших Европу».

Самая крупная из пещер в Атапуэрке — Сима-де-лос-Уэсос («Пещера костей») — была описана еще в 1896 году. Дальнейшие находки были связаны со строительством в этой местности в 1896–1901 годах узкоколейной железной дороги. Новый этап раскопок пещер Атапуэрки начался в 1960-х годах, и с тех пор их исследования не прекращаются. В пещерах найдены останки древней флоры и фауны, в том числе большое количество костей гоминидов: Homo antecessor, Homo heidelbergensis и Homo sapiens, а также каменные орудия. В 2000 году археологический памятник Атапуэрка был включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.