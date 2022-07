Что скажет Приходько и Тишман? Влад Соколовский не может простить проигрыш на «Фабрике звезд»

Седьмой сезон «Фабрики звезд», где Соколовский и Бикбаев стали третьими, закончился еще в 2007 году. Однако исполнитель до сих пор не смирился с итогами популярного телепроекта.

Влад Соколовский признался, что и сейчас ему становится неприятно, когда он вспоминает о своем участии в известном ТВ-шоу вместе с Димой Бикбаевым. 30-летний исполнитель даже хотел бросить музыку — так его расстроил проигрыш дуэта «БиС» на «Фабрике».

«Вы не представляете даже, какое количество раз я приходил в точку, которая чуть ли не принуждала меня опускать руки. Внутри себя я буквально кричал: «Почему?!», а на лице при этом была вынужденная улыбка, ведь я так хотел сохранить лицо, понравиться, не показать свою слабость. Первый такой случай был, когда у нас с Димой, в буквальном смысле, отобрали победу на «Фабрике». И всем в той телестудии было прекрасно понятно, кто тогда выиграл и что именно происходит. По статистике канала, 73% голосующих отдали голоса именно за нас», — делится он.

Звезда отмечает, что те, кто распоряжался судьбой молодых артистов, таким поступком наплевали на зрителей. «И речь не о достойных или нет, а о том, что у детей в тот момент отобрали мечту, не спросив даже у аудитории, благодаря которой вообще это все существовало. Типа, Show must go on. Далее было еще несколько таких случаев, уже со мной одним, и это также оставалось за кадром. Почему? Да потому что не хотели рубить сук, на котором сидели... Тупо правила игры, которые мы принимали», — огорчается Влад.

Однако и после проекта Соколовского ожидали препятствия. «Далее бесконечные отказы в ротации новых песен от радиостанций. Прикиньте, туда не попадали те песни, которые с первых же выступлений пели целые площади людей... Говорили даже прямо: песня удачная, но нам безопаснее взять звезду нашего эфира даже со средним треком, чем тебя с крутым. И там не было желания меня обидеть», — продолжает он.

И, к сожалению, с этим певец ничего сделать не мог. «Я тогда себе объяснял, что главный показатель — это именно люди и по фиг на радио. Но, конечно же, ясно, что тогда без такого важного инструмента, как радиоэфир практически невозможно было выйти на желаемый уровень! И я это все к тому, что сколько бы ни пытались совать палки в колеса, сколько бы ни старались придержать, чтобы, не дай Бог, не выстрелил, всегда была, есть и будет мечта», — заключил экс-муж Риты Дакоты.