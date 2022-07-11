Что строго запрещено делать в Крапивное заговенье 11 июля 2022 года, старинные приметы о крапиве и ее свойствах

В 2022 году Крапивное заговенье отмечается 11 июля. Поэтому будет полезно узнать, что можно, а что не стоит делать в такой день. Стоит отметить, что о крапиве есть старинные приметы, которые передавались от наших предков.

Крапивное заговенье 11 июля 2022 года: ценность и польза крапивы

В этот день православные христиане начинают готовиться к Петрову дню, заканчивают Петров пост. В народе 11 июля принято называть Крапивным заговеньем. Люди верят, что после этого дня крапива больше не имеет никаких целебных свойств. Поэтому 11 число является последним днем, когда этим растением нужно запастись в прок.

Крестьяне очень ценили крапиву за ее полезные свойства. Из нее было принято готовить салаты, супы и пирожки. Из листьев молодого растения делали различные отвары и настойки, которые помогали восстанавливать силу. Растение также было популярно в косметических целях.





Крапивой активно пользовались и в быту. Из нее добывали волокно, которое было ничуть не хуже льна и хлопка. Считалось, что холст из крапивы, который выткан перед петровками, помогал снимать боль в пояснице. Из ткани на основе этого растения было принято шить паруса, мешки, а иногда и одежду. Известная сказка Андерсона, в которой девочка шила братьям рубахи из крапивы, была основана на реальных фактах.

Предки приписывали крапиве уникальные свойства. Растение считалось качественным оберегом от порчи и сглаза. Чтобы избавиться от негатива со стороны завистников, семена крапивы жгли на углях, а дым развеивали в доме.

Что запрещено делать 11 июля в Крапивное заговенье в 2022 году

Этот праздник имеет свои запреты, которые, как считается, нельзя ни в коем случае нарушать:

не нужно в такой день ругать детей, иначе они будут замкнутыми всю жизнь;

если в этот день жена будет ругать своего супруга, в скором времени придется работать над тем, чтобы отношения не развалились;

нельзя в праздник выходить из дома в старой и грязной одежде, желательно надевать что-то новое и нарядное, чтобы привлечь к себе удачу;

большим грехом в праздник считаются рукоделье и уборка в доме;

не стоит проводить ремонтные работы, лучше их перенести на более благоприятное время. Единственное, что разрешается – это бытовые работы, к примеру, мытье посуды или готовка еды.





В праздник люди долгое время не ложились спать, молодежь веселилась до утра. Было принято водить хороводы, петь и танцевать. Раньше в праздник люди обжигали друг друга крапивой. Говорили, что это поспособствует укреплению здоровья. Также говорили, что, если найти в этот день цветущее растение, можно получить удачу на весь год.

Старинные приметы о крапиве

День Крапивного заговенья имеет свои старинные приметы:

в ночь на Петра и Павла тот, кто отыщет цветущую крапиву, получит счастье и успех. Если получится вырвать цветущее растение с корнем, значит, счастье будет сопровождать на протяжении всей жизни;

если начать покосы в поле раньше праздника, можно получить страшные болезни, которые не выйдет вылечить. А вот начинать копать картошку в праздник считалось хорошим знаком;

если носить с собой в кармане ветку крапивы, можно уберечь себя от порчи и сглаза;

если отлупить крапивой человека, который страдает от ревматизма, можно избавить его от этой боли;

хорошей приметой считается случайно уколоться крапивой — это значит, что растение забрало на себя часть вашей отрицательной энергии и плохого настроения;

венок, сплетенный из крапивы, будет долгое время защищать дом от сглаза, проклятия и порчи. Вешать его нужно на заборе или на входной двери.





Издавна крапива считалась отличным способом отвадить всякую нечисть от дома. Ее острые колючки могут справиться практически со всей негативной энергией. Достаточно по углам своего дома разложить по ветке крапивы и оставить в таком виде на сутки. Этот ритуал очистит ваш дом от зла и завистников.