Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
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Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова

Дарья Мороз призналась, что сама бросила Богомолова
Актриса Дарья Мороз  рассказала о своем увлечении во время брака с Константином Богомоловым. После развода с Константином Богомоловым Дарья Мороз не скрывает, что в период семейной жизни у нее было увлечение совсем другим мужчиной.
Это случилось в период работы с американским режиссером Робертом Уилсоном, который поставил спектакль «Сказки Пушкина». Драматург был так впечатлен работой российской актрисы, что дал ей в спектакле сразу три роли вместо первоначальной одной второго плана. При этом на кастинг ее обманом привел муж Константин Богомолов
«Думаю, что Боб меня нежно полюбил из-за моего понимания пространства, позирования, которому учил меня папа, когда читал мне сказки. Правда, у меня с Бобом какая-то любовь случилась. Для меня это была любовь с первого взгляда. У него, наверное, не с первого раза, но — правда»,  — призналась актриса в эфире YouTube-канала «Скажи Гордеевой».
Она и сейчас готова бежать за Уилсоном на край света, так интересно ей было с ним работать. А еще Мороз уверяет, что это она бросила Богомолова, когда почувствовала, что в семье наступил кризис, который тормозит ее развитие. «Я устала тогда, словно вошла в стену глухую. Я поняла, что если я что-то для себя сейчас не поменяю, то закончусь внутренне. Это связано со многими вещами, в том числе личными»,  — рассказала Дарья, но обсуждать это отказалась.
# Шоу-бизнес Мороз Дарья
По материалам: z-aya

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