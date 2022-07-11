DeFi-подрядчик Celsius обвинил платформу в мошенничестве

Бывший подрядчик Celsius — KeyFi Inc. — подал иск против лендинговой платформы, обвинив ее в отказе выполнять контрактные обязательства. Основатель компании Джейсон Стоун подчеркнул, что ответчик должен его организации «значительную сумму денег».

You can find a copy of the filing here. I hope that this sheds some light not only on the history of 0xb1, but on how @CelsiusNetwork has conducted itself over the past few years in general. https://t.co/FNHs7fDb3B — 0xb1 (@0x_b1) July 7, 2022

«Учитывая публичные спекуляции на тему неплатежеспособности компании и мои наблюдения касательно вранья Celsius, я считаю, что будет разумно наконец-то прояснить ситуацию. Я подал судебный иск против Celsius, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда», — написал Стоун.

KeyFi работала с Celsius с августа 2020 по апрель 2021 года. Компания участвовала в стейкинге от имени кредитной платформы и внедряла для нее ориентированные на DeFi инвестиционные стратегии.

Согласно иску, в течение этого периода KeyFi «генерировала сотни миллионов долларов прибыли». Celsius, в свою очередь, взяла на себя обязательства по управлению рисками — ее торговые команды должны были «хеджировать любые непостоянные убытки от деятельности в пулах ликвидности».

По словам Стоуна, в какой-то момент KeyFi управляла активами Celsius на $2 млрд. Однако стороны «большую часть этого времени работали без какого-либо официального письменного соглашения», говорится в заявлении для суда.

«В конце февраля 2021 года мы обнаружили, что нас обманули. Они не хеджировали нашу деятельность, не хеджировали колебания цен на криптоактивы. Весь портфель компании не имел обеспечения», — рассказал глава компании.

Он обнаружил и другие серьезные нарушения, в том числе по части ведения бухгалтерского учета.

«Стоун узнал о многочисленных случаях, когда неспособность ответчика вести элементарный бухгалтерский учет ставила под угрозу средства клиентов. [...] Неправильный учет Celsius определенных платежей, причитающихся клиентам, привел к возникновению обязательств на $200 млн, о которых компания даже не знала и не понимала, почему она должна», — говорится в иске.

В марте 2021 года KeyFi решила разорвать отношения с лендинговой платформой. По словам Стоуна, он более года пытался решить этот вопрос, поскольку Celsius задолжала его компании «значительную сумму денег».

Не добившись возврата средств, истец обратился в суд. Он обвинил Celsius в рыночных манипуляциях, безграмотном управлении и организации схемы Понци:

«Поскольку клиенты стремились снять свои вклады в ETH, Celsius была вынуждена покупать криптовалюту на открытом рынке по высоким ценам, неся большие убытки. Столкнувшись с кризисом ликвидности, Celsius начала предлагать двузначные ставки доходности, чтобы привлечь новых вкладчиков, чьи средства использовались для погашения позиций более ранних инвесторов и кредиторов».

KeyFi просит вернуть причитающиеся ей активы и компенсацию, размер которой установят в ходе разбирательства.

Ранее в СМИ появились сообщения о планах инвестиционного банка Goldman Sachs привлечь $2 млрд для покупки активов Celsius.

Напомним, профессор права Джорджтаунского университета Адам Левитин назвал банкротство платформы практически неизбежным.