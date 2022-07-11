Демократы не захотели переизбрания Байдена
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Демократы не захотели переизбрания Байдена

Демократы не захотели переизбрания БайденаNYT: избиратели-демократы не хотят переизбрания Байдена в 2024 году

Большинство сторонников Демократической партии США не захотели, чтобы президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного New York Times/Siena College.

Опрос проводился среди 849 зарегистрированных избирателей в период 5-7 июля. Так, согласно результатам опроса, 64 процента избирателей-демократов заявили, что предпочли бы нового кандидата президентской кампании 2024 года. Деятельность Байдена между тем одобряют 33 процента. Кроме того, более трех четвертей избирателей считают, что Соединенные Штаты движутся в неправильном направлении.

Избиратели не хотят переизбрания Байдена по следующим причинам: возраст президента (33 процента), результаты работы на посту (32 процента) и желание видеть кого-то нового (12 процентов). Один из 10 избирателей назвал состояние американской демократии и политический раскол наиболее насущной проблемой, примерно столько же назвали политику в области ношения оружия.

В апреле Джо Байден сообщил бывшему главе государства Бараку Обаме о планах баллотироваться на второй срок в 2024 году. В начале возможного второго срока ему будет 82 года.

Бывший президент США Дональд Трамп также допускал возможность участия в президентских выборах 2024 года.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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