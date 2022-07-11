День 11 июля в истории

Всемирный день народонаселения.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1989 году.

Согласно последним данным, численность населения мира составляет свыше 7,5 миллиардов человек. Ежегодно население Земли увеличивается на 83 миллиона человек. Согласно по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 году — 9,8 миллиарда, к 2100 году — 11,2 миллиарда.

Всемирный день шоколада.

Этот сладкий праздник был придуман во Франции в 1995 году.

Родиной шоколада является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя и ацтеки готовили напиток из растёртых какао-бобов, воды и пряных трав. Он назывался xocolātl (щоколатль), что в переводе означает «горькая вода».

В Европе шоколад появился в XVI веке благодаря конкистадорам, которые привезли не только сокровища Южной Америки, но и рецепт этого напитка. Испанцы изменили рецепт шоколада, добавив в него сахар и корицу, и стали пить его горячим. Лакомиться напитком из-за дороговизны какао-бобов могли только состоятельные люди.

В 1828 году голландец Конрад ван Гутен запатентовал способ выжимки масла какао из тёртого какао. Это открытие позволило создавать твёрдые плитки шоколада, который постепенно вытеснил из рациона жителей Европы жидкий шоколад.

Считается, что употребление шоколада способствует психологическому восстановлению, а его тёмные сорта стимулируют выброс гормонов счастья (эндорфинов), которые улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

24 года назад (1998) в Москве открылись первые Всемирные юношеские игры.

В них приняли участие более 7 тысяч юных спортсменов из 139 стран мира. Средний возраст участников составлял 15,5 лет. Соревнования прошли по 15 видам спорта, которые пользуются наибольшей популярностью у молодёжи. Было разыграно 162 комплекта наград.

Всемирные юношеские игры завершились 19 июля.

93 года назад (1929) Совет народных комиссаров СССР принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключённых». Согласно документу в стране началось формирование сети исправительно-трудовых лагерей, которые впоследствии получили название «ГУЛаг» (Главное Управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения ОГПУ). Система объединяла более 50 лагерных управлений с тысячами лагерных отделений и пунктов, свыше 400 колоний, а также более 2000 спецкомендатур.

104 года назад (1918) Совнарком РСФСР утвердил первый советский бюджет.

Он был рассчитан на 6 месяцев. Его доходы составляли 2,9 миллиарда, а расходы — 17,6 миллиардов рублей.

230 лет назад (1792) императрица Екатерина II Черноморскому казачьему войску «за мужественные подвиги на суше и на водах и неустрашимую верность в течение благополучно оконченной войны с Портой Отоманской» пожаловала «остров Фанагория с землями, между Кубанью и Азовским морем лежащими, в вечное владение».

Указом императрицы были провоз­глашены границы новых владений Российской империи. Также установлены обязанности казачьего войска по их защите от набегов адыгов. За эту службу им ежегодно отпускалось из государственной казны 20 тысяч рублей.

35 лет назад (1987) родился 5-миллиардный житель Земли.

Этот титул получил Матей Гашпар, который родился в югославском Загребе. А спустя всего 12 лет, 12 октября 1999 года, было официально зафиксировано рождение шестимиллиардного жителя планеты.

48 лет назад (1974) на северо-западе Китая в Сиане была найдена знаменитая терракотовая армия первого императора Поднебесной Цинь Шихуанди.

Необычную находку сделал крестьянин, который хотел выкопать на своём участке колодец. Археологи, проводившие раскопки, извлекли терракотовые статуи свыше 8000 воинов, 150 лошадей и 130 колесниц, запряженных 520 лошадьми. Каждая из статуй имеет уникальные черты. Все воины различаются по рангу и по виду оружия.