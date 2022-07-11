День Петра и Павла 12 июля 2022 года богат старинными приметами и поверьями

Апостолы Павел и Петр являются одними из самых почитаемых святых у христиан. Ежегодно православная церковь чтит их память 12 июля. Праздник богат устоявшимися приметами и поверьями, которые желательно соблюдать, чтобы не разгневать Всевышнего.

Верующие 12 июля чтят память апостолов Петра и Павла

Петр при рождении носил имя Симон. Он явился на свет в рыбацкой семье и долгое время следовал семейному призванию, пока не познакомился с Иисусом Христом. Спаситель призвал Петра идти за Ним — так он и стал одним из учеников Иисуса. К тому же именно Петр первым увидел в своем учителе Сына Божьего.

Согласно преданиям, Петр был одним из тех, кто увидел Преображение Господне. После Воскресения Иисуса начал путешествовать по миру и проповедовать христианскую религию.





В период правления императора Нерона начались гонения на верующих. Петр был схвачен и заключен в темницу. Вскоре апостола приговорили к казне. Петр был распят на кресте вниз головой.

Павла до крещения величали Савлом. Он походил из знатной римской семьи и также был одним из учеников Иисуса Христа. Изначально Павел был язычником и преследовал христиан, но после встречи со Спасителем уверовал во Всевышнего. Благодаря деяниям Павла, в Малой Азии и на Балканах были организованы христианские общины. Его послания занимают значительную часть Нового завета.

Поверья и традиции в день Пера и Павла





В день Петра и Павла заканчивается Петров Пост. В праздник обязательно нужно было придерживаться традиций, среди которых:

утром 12 июля сходить в церковь и помолиться апостолам. Прадеды просили помочь избавиться от лихорадки, а также послать хороший улов рыбы:

накануне торжества крестьяне совершали обряд «карауливания солнца», который сопровождался различными играми, что предназначены в основном для молодежи;

гулянья проходили всю ночь с 11 на 12 июля. Жители поселков искали самое возвышенное место в окрестности и разжигали костер;

вокруг костра прадеды веселились, пели песни, водили хоровод, варили кашу, а перед рассветом усаживались и встречали восход солнца.

Существовала также традиция в праздник апостолов «играть в свадьбу». Молодыми выбирали кого-то из юношей и самую эмоциональную девушку. Затем проводили различные свадебные обряды.

Приметы на 12 июля 2022 года





День Петра и Павла богат на природные приметы. Благодаря им прадеды на Руси могли узнать о будущей погоде и урожае:

12 июля кукушка поет — беда случится;

дождь идет — картофель сгниет;

царит ясная погода — год обещает быть хорошим;

12 июля сильно жарко — на Рождество будет сильный мороз.

Праздник апостолов определяет середину лета и впереди ждет еще 40 жарких дней.