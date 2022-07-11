Депутат Худяков: «Скорее всего, квартиру Максима Галкина арестуют за неуплату налогов»

Всего за несколько месяцев Максим Галкин круто изменил гражданскую позицию и стал поливать грязью Россию, в которой когда-то зарабатывал большие деньги. Депутат Роман Худяков считает, что шоумена следует наказать по всей строгости закона.

Галкин распространяет фейки о действиях армии РФ, а в рамках своих гастрольных выступлениях по Израилю критикует и пародирует российскую власть. Патриотично настроенные граждане возмущены таким поведением.

«Замок Галкина нужно передать многодетной семье Тепляковых, которые ютятся в однокомнатной квартире с семью детьми, а также изучать их образовательную методу, которая позволяет детям получать знания в таком объеме так рано. Но и корректировать ее, чтобы не страдала психика несовершеннолетних.

Против Максима пора расследовать дело не только о дискредитации вооруженных сил, но и об уклонении от налогов. Его замок не числится в кадастре. Журналисты «Комсомолки» молодцы, что заглянули в кадастр и обнародовали данные. Переоформление недвижимости — процесс не быстрый. «Переоформляет недвижимость на Пугачеву и родственников» — значит, планировал, делился планами, и процесс идет. Но пока что квартира в Москве в 105 квадратов за Галкиным. Понятно, что не навсегда. Скорее всего, ее арестуют по делу о неуплате налогов или по делу о дискредитации Вооруженных сил, когда он будет для начала объявлен в розыск», — поделился Роман Иванович в личном блоге.

Также Худяков негодует из-за того, что Максим позволяет себе нелестно высказываться в адрес России, выступая за границей.

«Галкин пока «шутит». И на концертах, и в простеньких приложениях, рисуя себе синяки на роже, запускает о себе слухи и глумится над российским обществом — якобы россияне, которые позволили ему красиво жить, «и которых будут кормить перловкой через решетку с лопаты», теперь не понимают его тонкий юмор. Его фейки о самом себе — запустили яблоком на концерте в глаз, избили, угрожают, все такого плана — бессмысленные, как и сам Максим…

Мои посты журналисты растаскивают на цитаты, расчленяют на куски и переиначивают смысл. Давайте писать, что и откуда пошло. Информация о переоформлении недвижимости от музыкального продюсера и израильских знакомых звездного семейства — пишут прямо, о чем знают. Продюсер назвал и стоимость концерта Пугачевой — около 19,7 млн рублей. По его словам, она не хочет выступать, поэтому такая высокая такса. Но 34,6 млн рублей в 2020 году ей же платили за корпоратив, — говорят люди из шоу-бизнеса. Теперь задайте себе вопрос — кто построил замок: Галкин, который собирает ДК, или Пугачева, когда Максиму захотелось красивой жизни?!» — порассуждал депутат.