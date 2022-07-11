Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище
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Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище

Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище

Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщает РИА Новости.

"Путевки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич.


Первые группы детей из 60 человек отправят централизованно из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.

"В эти группы попали те дети, которые первыми изъявили желание поехать. Остальные ребята, которые к нам обращались, тоже отправятся отдыхать. Но это будет в конце июля – начале августа. Мы сообщим дополнительно, когда именно будем формировать новые группы", - уточнила Кузьмич.

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По материалам: uposters.ru

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