Дети из Херсонской области отдохнут в "Артеке" и Нахимовском училище

Вадим Карасев

Дети из Херсонской области отправятся отдыхать в Международный детский центр "Артек" и Нахимовское военно-морское училище, первые 60 детей получили свои путевки, сообщает РИА Новости.

"Путевки предоставило министерство просвещения РФ и лично министр просвещения Сергей Кравцов. Все документы уже собрали, и группа готова к поездке", - рассказала директор департамента образования ВГА Херсонской области Татьяна Кузьмич.

Первые группы детей из 60 человек отправят централизованно из Херсона. Для них подготовлены культурно-образовательные программы.

"В эти группы попали те дети, которые первыми изъявили желание поехать. Остальные ребята, которые к нам обращались, тоже отправятся отдыхать. Но это будет в конце июля – начале августа. Мы сообщим дополнительно, когда именно будем формировать новые группы", - уточнила Кузьмич.