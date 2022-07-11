Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях (16 фото)

Вадим Карасев

Да-да, все мы понимаем, что в соцсетях правды нет. Большая часть фотографий в той или иной степени редактируется и корректируется. Если так подумать, то в этом нет ничего криминального. Но порой это все-таки вводит в некоторое замешательство. Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях. Разница весьма ощутимая. Миловидная барышня по имени Даниэль также отметила, что помимо фильтров огромную роль играют позы и ракурс.Как выглядит фото до того, как попадает в соцсетиКогда позируешь и когда расслабляешьсяТо, что выкладывается, и то, что удаляетсяТело может выглядеть по-разномуЕсли в какие-то дни ты фотографируешься в обтягивающей одежде, это не значит, что в другие дни не ходишь в мешковатойЭто всё ещё одно и то же телоНатуральная красота и отредактированнаяФото в купальнике требует усилийТо, что вы видите, и то, чего вы не видитеСоцсети и реальностьПозирование и расслабленное телоКак выглядит фото до и после обработкиФото с разницей в минутуЗдоровое и спортивное тело и по-прежнему здоровое и спортивное телоТело красиво, даже если оно расслабленноМы никогда не знаем, что на фото настоящее