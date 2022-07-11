Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях (16 фото)
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Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях (16 фото)

Как выглядит фото до того, как попадает в соцсетиДа-да, все мы понимаем, что в соцсетях правды нет. Большая часть фотографий в той или иной степени редактируется и корректируется. Если так подумать, то в этом нет ничего криминального. Но порой это все-таки вводит в некоторое замешательство. Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях. Разница весьма ощутимая. Миловидная барышня по имени Даниэль также отметила, что помимо фильтров огромную роль играют позы и ракурс.

Как выглядит фото до того, как попадает в соцсети


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По материалам: триникси

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