Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях (16 фото)
Сегодня, 13:55 Вадим КарасевДа-да, все мы понимаем, что в соцсетях правды нет. Большая часть фотографий в той или иной степени редактируется и корректируется. Если так подумать, то в этом нет ничего криминального. Но порой это все-таки вводит в некоторое замешательство. Девушка на своем примере показала, как выглядят реальные фотографии и снимки в соцсетях. Разница весьма ощутимая. Миловидная барышня по имени Даниэль также отметила, что помимо фильтров огромную роль играют позы и ракурс.
Как выглядит фото до того, как попадает в соцсети
Когда позируешь и когда расслабляешься
То, что выкладывается, и то, что удаляется
Тело может выглядеть по-разному
Если в какие-то дни ты фотографируешься в обтягивающей одежде, это не значит, что в другие дни не ходишь в мешковатой
Это всё ещё одно и то же тело
Натуральная красота и отредактированная
Фото в купальнике требует усилий
То, что вы видите, и то, чего вы не видите
Соцсети и реальность
Позирование и расслабленное тело
Как выглядит фото до и после обработки
Фото с разницей в минуту
Здоровое и спортивное тело и по-прежнему здоровое и спортивное тело
Тело красиво, даже если оно расслабленно
Мы никогда не знаем, что на фото настоящее
По материалам: триникси