Девушка путешествует по всему миру, создавая восхитительные портреты матерей и их не менее прекрасных детей

Мама — это начало всего. И мы не хотим говорить сейчас о «тёмной стороне Луны», которую и отрицать не будем, но давайте поговорим, а точнее посмотрим, на прекрасное проявление материнства, выраженное в портретах фотографа Михаэлы Норок.

Её проект «Атлас красоты» — это ода любви ко всем женщинам планеты, а значит и к матерям, бабушкам и тётушкам в том числе. Сегодня мы хотим показать вам ту часть работ Михаэлы, на которой фотографиня запечатлела портреты матерей и их чудесных дочерей. Спойлер: они все невероятно прекрасны!

Луни и её дочь Никита, северо-западная часть Индии

Кармен и её дочери Раня и Зара, Бухарест, Румыния

Мать и её девочки, семья родом из Сирии

Связь между матерями и их детьми, вероятно, самая сильная из существующих.

Андреа с сыном Бенджамином, Исландия

Татьяна и её дочь Тоня, ярмарка в Париже

Украинка Маша и её сын

Иногда мне кажется, что фотографии матерей с детьми говорят больше, чем любые подписи

Мать и сын, Катманду, Непал

Юлиана и Алекс, Анды, Перу

Мама — самый важный человек в жизни ребёнка, впрочем, как и папа. Вот тут, например, мы рассказывали о папах, которые не побоялись отправиться в экстремальное путешествие под названием «Первые месяцы/годы жизни ребёнка».

Прекрасная семья, одетая в потрясающие наряды, сшитые матерью, Гватемала

Замечательная художница и прекрасная мать, Австралия

Барбара и Катерина, Милан, Италия

Мать учит дочь традиционному танцу, Бали, Индонезия

Гау и ее сын Хой, Северный Вьетнам

Анс и ее дочь Марлоэс, Амстердам, Нидерланды

Бабушка, начало её матери

Рукодельницы бабушка Тамара и её внучка Соня, Ростов, Россия.

А у вас есть портрет со своими бабушками и мамами? Возможно, пора обновить фотокарточки в семейном альбоме 🙂