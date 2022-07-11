Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка

Интерактивная карта заповедных земель вокруг Байкала появилась на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Новинку можно найти на стартовой странице, листнув её вниз до раздела «Маршруты и карты», сообщается на сайте организации.

Адресована «Интерактивная карта», в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые. Однако и опытные путешественники, знатоки озера найдут для себя полезную информацию. Она представлена на шести вкладках: «Общая схема ООПТ Байкальского региона», «Достопримечательности», «Посетить виртуально», «Ольхонский кластер», «Голоустненский кластер», «Кластер КБЖД и Олхинское плато».

В создании контента для новинки приняли участие десятки специалистов: сотрудники отделов туризма и экологического просвещения, научных отделов, представители руководства дирекций национальных парков и заповедников, расположенных на побережье самого глубокого озера планеты. Разработку интерактивной карты начал и продолжает Сергей Крюков, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Уже сейчас администраторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предлагают туристам, которые задают вопросы о местах расположения палаточных мест и санитарных зон, воспользоваться этой картой. Разработчик планирует добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры — всего, что хочется знать путешественнику, чтобы он приехал на Байкал подготовленным и получил удовольствие от встречи с озером, а главное – мог отнестись к нему и его обитателям бережно.