Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка

Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка

Интерактивная карта заповедных земель вокруг Байкала появилась на официальном сайте ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Новинку можно найти на стартовой странице, листнув её вниз до раздела «Маршруты и карты», сообщается на сайте организации.

Адресована «Интерактивная карта», в первую очередь тем, кто отправляется на свидание с Байкалом впервые. Однако и опытные путешественники, знатоки озера найдут для себя полезную информацию. Она представлена на шести вкладках: «Общая схема ООПТ Байкальского региона», «Достопримечательности», «Посетить виртуально», «Ольхонский кластер», «Голоустненский кластер», «Кластер КБЖД и Олхинское плато».

В создании контента для новинки приняли участие десятки специалистов: сотрудники отделов туризма и экологического просвещения, научных отделов, представители руководства дирекций национальных парков и заповедников, расположенных на побережье самого глубокого озера планеты. Разработку интерактивной карты начал и продолжает Сергей Крюков, специалист отдела развития познавательного туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Уже сейчас администраторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» предлагают туристам, которые задают вопросы о местах расположения палаточных мест и санитарных зон, воспользоваться этой картой. Разработчик планирует добавить новые возможности для пользователей: представить краткие паспорта туристских маршрутов, описания и характеристики объектов инфраструктуры — всего, что хочется знать путешественнику, чтобы он приехал на Байкал подготовленным и получил удовольствие от встречи с озером, а главное – мог отнестись к нему и его обитателям бережно.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Какие четыре знака зодиака склонны к полноте, почему они набирают лишний вес
Какие четыре знака зодиака склонны к полноте, почему они набирают
Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка
Для туристов разработали интерактивную карту Прибайкальского нацпарка
Жерар Пике бросил любовницу и молит Шакиру о прощении
Жерар Пике бросил любовницу и молит Шакиру о прощении
В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников мошенников
В России предложили ввести уголовную ответственность для посредников
Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
Александр Серов заставил дочь выехать из своего дома: причины
В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
США призвали Японию прекратить криптовалютные операции в России
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative
Бесплатно в течение ограниченного времени можно забрать DLC для AI:
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
За Константина Меладзе заступилась Лена Миро
Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
Стало известно, почему сбежала Алла Пугачева
Лера Кудрявцева показала новую татуировку
Лера Кудрявцева показала новую татуировку

Топ на сегодня

Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост премьера
Еще два британских министра выдвинули свои кандидатуры на пост
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Рослесинфорг прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза
Жизнь у моря: ожидание и реальность
Жизнь у моря: ожидание и реальность
Германия заявила о проблемах с энергобезопасностью на годы
Германия заявила о проблемах с энергобезопасностью на годы
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым
Авдеев смог наконец-то наладить отношения с Барзиковым

Еще по теме

Стала доступна интерактивная карта игрового мира Elden Ring
На конференции в Сочи обсудят столетие существования заповедников в России
Интерактивная карта «Гигарама» показала современную Москву
Льняной кластер планируют создать на Смоленщине к концу 2016 года