Дженнифер Лопес рассказала о пережитых в молодости панических атаках
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Дженнифер Лопес рассказала о пережитых в молодости панических атаках

Дженнифер Лопес рассказала о пережитых в молодости панических атакахДженнифер Лопес рассказала о пережитых в молодости панических атаках, вызванных истощением

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес рассказала о панических атаках, которые она пережила в молодости. Ее слова передает People.

Актриса призналась, что страдала от панических атак в возрасте 20 лет. По ее словам, она чувствовала себя «физически парализованной». Проблема, как утверждает артистка, была вызвана истощением организма.

«Были времена, когда я спала от трех до пяти часов в сутки. Я была на съемках весь день, по ночам работала в студии, а по выходным ездила в командировки и снимала видео. Мне было около 20 лет, и я считала себя непобедимой», — написала она в своем обращении.

Лопес рассказала, что в один день она почувствовала, что не может двигаться. Певица также перестала ясно видеть, что усилило ее страх. Позднее Лопес поняла, что это была паническая атака.

Врачи порекомендовали певице пересмотреть свой образ жизни, в частности, наладить сон, отказаться от кофеина и заняться спортом. С тех пор Дженнифер стала внимательней относиться к своему здоровью.

«Я осознала, насколько серьезными могут быть последствия от игнорирования потребностей моего тела и психики. Тогда и начался мой путь к здоровому образу жизни», — заключила она.

Ранее стало известно о том, что канадский певец Шон Мендес приостановил мировое турне из-за психологических проблем.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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