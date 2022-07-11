Eiyuden Chronicle: Rising получает хвалебный трейлер, игра уже доступна в Game Pass

Вадим Карасев





Игра Eiyuden Chronicle: Rising, релиз которой состоялся еще пару месяцев назад, получила хвалебный трейлер. В нем разработчики показывают, что критики думают о проекте, демонстрируя высокие оценки, полученные игрой.

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Отметим, что суммарная оценка у игры Eiyuden Chronicle: Rising не столь высока, как оценки отдельных изданий в трейлере. На сайте Opencritic у проекта 72 балла из 100, только 50% рецензентов рекомендуют опробовать игру.

Eiyuden Chronicle: Rising — это ролевая игра с боковой прокруткой, которая должна ввести игроков в сеттинг Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Проект Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет в 2023 году, сразу после релиза он будет доступен в Game Pass. Игра Eiyuden Chronicle: Rising тоже сразу после релиза стала частью подписки, в проекте есть русская локализация.

Eiyuden Chronicle: Rising

Eiyuden Chronicle: Rising — это захватывающее приключение в древних руинах и история возрождения города из пепла.

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