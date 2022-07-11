Фил Спенсер в восторге от Road 96, которую на днях добавили в Game Pass

Вадим Карасев





На прошлой неделе подписка Game Pass пополнилась новой игрой — Road 96, которая вышла на приставках Xbox в апреле, а до этого получила немало лестных отзывов в Steam. Похоже, что руководитель подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер увлекся проектом, о чем он написал в социальных сетях. Фил заявил, что не может дождаться, когда у него будет возможность завершить прохождение Road 96:

Мне очень понравилась Road 96. Очень интересный сеттинг и хорошо сделанная механика повествования. Возникает хорошее чувство исследования и интрига. С нетерпением жду возможности поиграть дальше и закончить.

Напомним, Road 96 — игра про путешествие автостопом, в которой главный герой должен добраться до границы и покинуть авторитарное государство Петрия. Приключение процедурно-генерируется, за счет чего игроки встречают невероятных персонажей, попадают в необычные ситуации и вынуждены делать выбор, который влияет не только на главного героя, но и на «судьбу всей страны».

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