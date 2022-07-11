Глава Минтранса согласился пересесть на Lada, только если ее сделают "нормальной"

Вадим Карасев

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что готов сменить свой корейский автомобиль Genesis на отечественную Lada, но только если ее удастся "сделать нормальной".

"Как я отношусь к тому, чтобы пересесть на Lada? Вы знаете, я отношусь вообще нормально.<…> Но в принципе, если машину сделать нормальной, то — почему нет. Вот, машину Aurus сейчас доводит наша промышленность. Машина едет, выглядит как Rolls-Royce — это нормальные технологии".

Савельев рассказал, что у него нет "какой-то специальной машины". Он напомнил, что ездил на Mercedes во время своей работы в "Аэрофлоте". Окончательно пересесть на "Волгу" чиновнику не удалось, хотя такая идея и была.

"У нас же был такой период, когда пересаживали на "Волги". У меня была "Волга", я тоже пересел, хотел попробовать. Но просто — да, автомобиль был тогда не доделан по каким-то причинам. Не удалась идея".

Напомним, что в июне "АвтоВАЗ" возобновил выпуск "антикризисной" Lada Granta Classic 2022 модельного года без подушек безопасности и ABS. В качестве опций можно будет добавить окрашенные дверные молдинги, обогрев и электропривод зеркал, 15-дюймовые легкосплавные диски.

В мае продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 83,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 24,3 тысячи машин. Продажи "АвтоВАЗа" также значительно упали в мае 2022-го года — на 84%, до 6 тысяч автомобилей. При этом за январь-май совокупные продажи отечественной компании упали более чем наполовину — до 67,2 тысячи авто.