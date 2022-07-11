Гороскоп от Анжелы Перл на 12 июля 2022 года: избегайте скандалов с любимым человеком

Как отметила астролог Анжела Перл, 12 июля 2022 года уязвимыми будут более чувствительные люди. Возникнет ощущение, что весь мир сговорился против них. Чем раньше взять себя в руки и перестать корить по пустякам, тем лучше. В этот день ночное светило находится в растущей фазе и в знаке зодиака Лев.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Реализовать свои планы в этот день будет не столь легко, как обычно, даже если прилагать максимум усилий. Рисковать сейчас – это крайне большая ошибка. Лучше пока просто переждать какое-то время. Более активно действовать можно будет через день или два. Хладнокровие может вызвать проблемы в семье.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Во многих сферах жизни могут подстерегать определенные неприятности. Важно с самого утра правильно оценить ситуацию, проанализировать и сформировать правильное мнение. На проблемах профессионального характера не стоит зацикливаться. А индивидуальный труд будет особенно полезным.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Жизненный тонус будет на высоте, что позволит справиться с большей частью текущих задач. Да и успеха будет весьма легко добиться. Риск и напористость в конечном счете завершатся финансовой удачей и большой прибылью. И пока началась белая полоса, важно пользоваться моментом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для контактов и общения пока что не самый благоприятный период. Лучше держаться в стороне от окружающих. Зато самостоятельная работа окажется продуктивной и принесет хорошие результаты. А в личной жизни могут быть недопонимания с любимым человеком. Рекомендуется несколько раз подумать, прежде чем что-то сказать партнеру.

Лев (23 июля — 22 августа)

В первой половине дня могут возникнуть некоторые проблемы финансового характера. Рекомендуется сосредоточиться на более важных задачах. Удастся реализовать некоторые планы, что поднимет настроение. А вторая половина дня сулит финансовые поступления, которые будут весьма кстати.

Дева (23 августа — 22 сентября)

В этот день все чувства будут особенно острыми. Интуиция, внутренний голос и дар предвидения будут помогать по многим вопросам. В результате удастся быть впереди всех своих соперников и добиться таких результатов, о которых другие могут лишь мечтать, как сообщает издание rsute.ru.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Могут произойти неожиданные перемены в жизни, причем не самые приятные. Здесь важно как можно скорее сориентироваться, взять себя в руки, чтобы не усугубить ситуацию. Придется кое-где отстаивать свои интересы и защищаться от критики. Однако позже ситуация стабилизируется.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Настроение с самого утра будет настолько хорошим, что захочется сделать побольше дел. Поспешные решения принимать не стоит сейчас. Да и навязывать свое мнение окружающим тем более. Это чревато только лишь проблемами. Кроме того, день удачный для того, чтобы наладить личную жизнь.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Действия окружающих могут не на шутку рассердить. Понимания и поддержки, увы, не удастся ни от кого получить. Поэтому следует распланировать день таким образом, чтобы суметь сделать все самому. Вечером необходимы будут отдых и расслабление. Так что стоит просто включить любимую музыку и наслаждаться ею.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С окружающими рекомендуется быть как можно более приветливыми и внимательными. Таким образом люди станут еще больше уважать Козерогов. В моменты, когда потребуется, они не откажут в помощи и поддержат. А во второй половине дня следует уделить побольше внимания своему здоровью.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Придется сделать не столь легкий выбор в своей жизни. От него будет во многом зависеть будущее. Причем на кого-то надеяться не стоит. Кроме того, удастся решить некоторое проблемы, касающиеся личной жизни. Следует просто по душам поговорить со своей второй половинкой.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День подходит для того, чтобы официально оформить свои отношения. Откладывать этот вопрос не стоит. Ведь любимый человек может потом отдалиться. Крупные покупки окажутся удачными и прослужат долгое время. Также удастся сделать любимому человеку приятный сюрприз, который поможет сблизиться с ним.