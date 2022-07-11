Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Вадим Карасев

Начинается новая неделя. Узнайте, что она вам принесет и как вы можете найти удачу на своем жизненном. Пути велика вероятность того, что вы сможете осуществить задуманное и достичь успеха, а также удержать его.

Павел Глоба рассказал порталу Woman’s day о том, что ждет представителей всех Знаков Зодиака на этой неделе. Эксперты сайта dailyhoro.ru тоже поделились своими мыслями на этот счет. Пришло время узнать, что думают астрологи о том, какой будет эта неделя с 11 по 17 июля для людей вашего Знака Зодиака.

Овен

Овнам стоит в самую первую очередь заняться чисткой информационного поля, так как потоки информации будет в эти семь дней поистине колоссальными. Придется постоянно встречаться с различными мнениями, фактами, проверяя их на подлинность. По возможности лучше посвятить это время семье, второй половинке, родственникам и домашним делам. Можно попробовать вместе создать уют дома. Это прекрасный период для того, чтобы наметить для себя какие-то важные шаги в работе и бизнесе, поискать приятные и выгодные цены на жильё, машину, технику.

Телец

У Тельцов неделя начнется довольно неплохо, но 15 и 16 июля им точно стоит быть поосторожнее. Если во все другие дни можно смело отправляться в командировки, то в пятницу и субботу этого лучше делать. Этот период весьма благоприятен для романтики и флирта, перевода отношений на новый уровень. Новые отношения, начатые с 11 по 17 число, могут быстро перерасти в крепкие чувства. Решения касаемо любви и работы лучше принимать взвешенно, дабы не началась черная полоса. Сейчас хороший период для интеллектуального развития, получения новых знаний.

Близнецы

У Близнецов вероятность появления проблем будет максимальной 11, 12 и 17 июля. В эти дни лучше помнить о приметах, указывающих на приближение опасности. Это поможет избежать проблем. В целом неделя благоприятна для покупок, но представителям данного Знака Зодиака лучше быть максимально внимательными к тому, на что они тратят деньги. Астрологи считают, что это благоприятный период для знакомств в сети. В реальной жизни можно также попробовать найти вторую половинку, но люди будут чуточку более закрытыми и у них могут быть проблемы с вниманием.

Рак

Раки сейчас должны быть на высоте. Чтобы располагать к себе любого человека, им нужно научиться говорить убедительнее. Чтобы преуспеть в финансовой сфере, астрологи советуют быть чуточку смелее. Если ждать удобного случая, это может стать причиной стагнации. Что касается общения, любви и коммуникации, то тут Ракам стоит уповать на свой внешний вид. Они будут неотразимыми, но им важно следить за опрятностью и одеваться в самую любимую одежду. Это поднимет им самооценку и даст возможность стать успешнее у противоположного пола.

Лев

Неделя для Львов начнется с очень благоприятной ноты. Нужно как можно скорее включиться в работу, а также успеть почистить дом от негативной энергии, потому что во вторник в день суперлуния она может многократно усилиться. В работе и бизнесе сейчас лучше будет заниматься какими-то простыми и насущными делами, не рискуя и не провоцируя никаких серьезных изменений. Также Львам лучше не отправляться в дальнюю дорогу, чтобы не спровоцировать шквал проблем и неприятностей. Нельзя переутомляться, так как это может привести к проблемам со здоровьем.

Дева

Девы. Относящиеся к самым надежным и ответственным Знакам Зодиака, смогут успешно пережить все трудности и невзгоды данного периода. Это касается в первую очередь работы, где необходимо будет стараться решать проблемы по мере поступления, выполнять обещания и быть предельно внимательными. Из-за того, что многим не только нужно будет работать, но и появится такое острое желание, сфера любви и взаимоотношений может начать страдать. Не стоит уходить с головой в дела. В любви и свободных, и влюбленных Дев тоже могут ждать приятные сюрпризы и успехи.

Весы

Весам нужно на этой неделе опасаться негативных людей. Накалятся отношения не только с близкими, коллегами и начальством, но и с противоположным полом в целом. Даже вторая половинка может стать неуступчивой и черствой. В связи с этим эксперты в области астрологии советуют Весам научиться распознавать энергетически опасных людей. В работе Весов могут ожидать дополнительные обязанности, задачи. Бояться этого не стоит, а вот бездействия лучше избегать. Чем раньше Весы включатся в работу и станут активными, тем меньше проблем их будет ждать в обозримом будущем.

Скорпион

Скорпионам удастся исполнить многие свои желания. Чтобы данный процесс протекал более быстро, можно воспользоваться соответствующими советами. В амурных делах Скорпионов ждут большие победы. Противоположный пол будет прикован своими взглядами к людям этого Знака. Это идеальное время для романтики, любовных и деловых знакомств. В работе и бизнесе лучше потратить этот период на установление новых связей. Можно отправляться в командировки, налаживать контакты с людьми из других стран. В целом, Скорпионы будут крайне успешны.

Стрелец

На этой неделе у Стрельцов будет дикий внутренний «рассинхрон». Им захочется чего-то нового, но в то же время не отпустит и старое. Захочется выйти из зоны комфорта, но тут же может потянуть назад из-за страха. Совершенно точно астрологи отмечают тот факт, что новые дела для Стрельцов могут быть крайне опасными. Настроение тоже будет скакать то вверх, то вниз. Чтобы хоть как-то стабилизировать эмоциональный фон и обрести оптимизм, стоит пользоваться четырьмя лучшими практиками поднятия настроения. В отношениях Стрельцам стоит бороться с ревностью.

Козерог

У Козерогов настает время, которые идеально подходит для духовных поисков. В этом направлении может быть также много преград и ловушек, которые мешают духовному росту. В финансовой и рабочей сферах Козерогов ждут постоянные колебания и перемены. Нужно собраться с мыслями и пока что не торопиться с решениями. В амурной сфере лучше пока побыть наблюдателями. Для поисков второй половинки неделя не подходит от слова совсем, тогда как уже созданные отношения потребуют от Козерогов смелости и открытости. Нельзя пускать проблемы в браке на самотек.

Водолей

К сожалению, Водолеям придется свыкнуться с второстепенной ролью. Им сейчас лучше не пытаться быть лидерами во всем. Нужно взять временную передышку. Уверенность в себе пошатнется. Но если не проверять себя на прочность и не рисковать, неделя пройдет хорошо. Безопасный режим стоит активировать и в финансовой сфере. Лишние траты могут сильно ударить по кошельку. Невнимательность может привести к потерям и неудачам. Если нужно будет начинать что-то новое, но страх затмит собой все остальные чувства. Можно воспользоваться заговорами на борьбу с этим чувством.

Рыбы

Рыбам звезды с планетами помогут в осуществлении самых заветных желаний, а также в решении кармических задач. Эта неделя может быть не самая простая, но крайне важная. Рутинная работа не будет приносит счастье, а вот творческая активность рыбам точно пойдет на пользу. В любви представителям данного Знака тоже повезет. Не нужно только сидеть и ждать, что все произойдет само по себе. Немного активности Рыбам сейчас не помешает. Еще это отличное время для спорта, физической активности, поездок, отдыха, полноценного отпуска.