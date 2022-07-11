Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
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Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова

Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова
Певец Григорий Лепс готов раскошелиться ради хитов покойного артиста. Артист решил заполучить хит покойного Юрия Шатунова «Белые розы», ставший самой популярной песней в карьере экс-солиста «Ласкового мая». Певец заявил, что высоко ценит эту композицию и готов заплатить за нее любые деньги, но сам исполнять ее не будет. У Лепса другая идея: передать этот трек какому-нибудь талантливому молодому музыканту, который сумеет подарить ему новое звучание.
«Белые розы» «Ласкового мая»... Я бы отдал сейчас колоссальное количество средств, лишь бы ее приобрести. Сам бы я уже не смог спеть такое произведение в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, возраст, во-вторых — будет странно, если я буду петь в такой же манере. Но идея купить произведения, которые исполнял покойный Юра Шатунов, не лишена смысла. Хотя не знаю, смогу ли приобрести права на исполнение и выпуск. Не факт, что сам буду петь, но я бы хотел, чтобы эти песни были в моей копилке. Возможно, найдется молодой исполнитель, который по-своему будет трактовать, и песня может обрести новую жизнь», — цитирует Лепса «МК». Напомним, последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером из-за хитов «Ласкового мая», в том числе «Белых роз». Разбирательства длились долгое время, и в июне месяце, незадолго до внезапной кончины певца, ему удалось добиться возвращения прав на популярные композиции, а значит, они войдут в его наследство и перейдут вдове Светлане и детям – Дэннису и Эстелле. Известно, что жена певца перед отъездом в Германию, где они живут уже долгое время, оформила все необходимые документы для того, чтобы получить собственность покойного. Однако полноправной владелицей она станет лишь по прошествии полугода со смерти артиста.  
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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