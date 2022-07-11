Григорий Лепс нацелился на песни Юрия Шатунова

Певец Григорий Лепс готов раскошелиться ради хитов покойного артиста. Артист решил заполучить хит покойного Юрия Шатунова «Белые розы», ставший самой популярной песней в карьере экс-солиста «Ласкового мая». Певец заявил, что высоко ценит эту композицию и готов заплатить за нее любые деньги, но сам исполнять ее не будет. У Лепса другая идея: передать этот трек какому-нибудь талантливому молодому музыканту, который сумеет подарить ему новое звучание.«Белые розы» «Ласкового мая»... Я бы отдал сейчас колоссальное количество средств, лишь бы ее приобрести. Сам бы я уже не смог спеть такое произведение в силу целого ряда обстоятельств. Во-первых, возраст, во-вторых — будет странно, если я буду петь в такой же манере. Но идея купить произведения, которые исполнял покойный Юра Шатунов, не лишена смысла. Хотя не знаю, смогу ли приобрести права на исполнение и выпуск. Не факт, что сам буду петь, но я бы хотел, чтобы эти песни были в моей копилке. Возможно, найдется молодой исполнитель, который по-своему будет трактовать, и песня может обрести новую жизнь», — цитирует Лепса «МК». Напомним, последние годы Шатунов судился с бывшим продюсером из-за хитов «Ласкового мая», в том числе «Белых роз». Разбирательства длились долгое время, и в июне месяце, незадолго до внезапной кончины певца, ему удалось добиться возвращения прав на популярные композиции, а значит, они войдут в его наследство и перейдут вдове Светлане и детям – Дэннису и Эстелле. Известно, что жена певца перед отъездом в Германию, где они живут уже долгое время, оформила все необходимые документы для того, чтобы получить собственность покойного. Однако полноправной владелицей она станет лишь по прошествии полугода со смерти артиста.