Гуфа назвали ребенком

Бывшая жена рэпера Гуфа высказалась об отношениях. 37-летняя телеведущая разоткровенничалась о браке с Алексеем Долматовым, более известным как Гуф. Айза Долматова призналась, что часто скандалила со свекровью. Бывшая участница шоу «Звезды в Африке» жила в отношениях с рэпером пять лет. Бывшие супруги воспитывают 11-летнего сына Сами. Айза призналась, что у нее с самого начала не сложились отношения с матерью Алексея. Телезвезда переживала из-за того, что мать музыканта не уделяла ему должного внимания в детстве. Айза не стеснялась высказывать свекрови своё негодование. «Он недолюбленный ребенок. Я его матери так и сказала. Мы с его матерью в ссоре очень сильной. Я ей сказала: «Это ваша вина. Вы его просто бросили и всё». Ему было 13 лет. Она вышла замуж и переехала в Китай жить, оставила его с бабушкой», — разоткровенничалась Айза.Экс-участница шоу «Звезды в Африке» выслушивала обвинения от свекрови в свой адрес. По словам Айзы, женщина упрекала ее в том, что она пытается настроить музыканта против его матери. «Она говорила мне: «Вот ты должна то-то, то-то». Я отвечала: «Я ничего не должна. Я не его мать. Я не должна ходить за ним с трубкой и говорить, чтобы он вам позвонил. Вы бросили своего сына в подростковом возрасте в 90-е с наркотиками и всеми историями, а вернулись, когда он стал знаменитым. Это не моя вина»», — рассказала Айза. Артистка была очень близка с бабушкой первого мужа. Айза охотно проводила время в компании родственницы. Тамара Константиновна стала известна широкой публике благодаря трекам Гуфа. Бабушка рэпера скончалась в 2013 году. «Тамара Константиновна – очень хороший человек. Она очень его любила, старалась заменить ему всю семью», — отметила телезвезда в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» с Ляйсан Утяшевой. Айза развелась с основателем группы CENTR в 2014 году. Долматова также пять лет состояла в браке с серфером Дмитрием Анохиным. В этом союзе Айза родила сына Элвиса. Алексей женился во второй раз на Юлии Королевой. Они воспитывают 1,5-месячную дочь.