Хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения по всей стране

Вадим Карасев

Хунта Мьянмы установит китайские камеры с функцией распознавания лиц по всей стране

Военная хунта Мьянмы решила установить китайские системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц по всей стране. Об этом сообщает South Chins Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

После переворота в феврале 2021 года местные власти организовали тендеры на закупку и установку камер видеонаблюдения по меньшей мере в пяти крупных городах, включая Моламьяйн — четвертый по величине город страны. Тендеры выиграли местные закупочные фирмы, которые поставляют камеры и от китайских гигантов видеонаблюдения Zhejiang Dahua Technology (Dahua), Huawei Technologies Co Ltd и Hikvision. Системы наблюдения рекламируются как меры по предупреждению преступности.

Правозащитники рассказали изданию, что опасаются использования камер для расправы над активистами и группами сопротивления военной администрации. По их словам, хунта уже ведет широкомасштабную слежку, установила шпионские программы-перехватчики в телекоммуникационных системах и у интернет-провайдеров для прослушивания сообщений своих граждан и развернула подразделения «информационной борьбы» для мониторинга и нападения на инакомыслящих в интернете.

В SCMP рассказали, что ни один из десяти муниципальных органов власти, контролирующихся военными, не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. На запросы о комментарии не ответили и в китайских компаниях.

1 февраля 2021 года Командование вооруженных сил Мьянмы ввело чрезвычайное положение на основании обвинения гражданского правительства в фальсификации парламентских выборов в ноябре 2020 года. Cолдаты главнокомандующего Мин Аун Хлайна распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина, Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника (должность, примерно соответствующая премьер-министру) и главы МИД, и других сторонников Национальной лиги за демократию. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

Потерявшие власть народные избранники организовали Правительство национального единства Мьянмы и начали бороться с режимом военных. В настоящее время они официально находятся в изгнании и не имеют права занимать официальные должности в стране. Военная администрация методично устанавливает личности всех, кто участвовал в протестах или публично высказался в поддержку оппозиции, и затем они оказываются в тюрьме в качестве политзаключенных.