Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»

Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»


Еще в начале 2022 года стали появляться слухи о возможном релизе обновленной версии Goldeneye 007, вышедшей в 1997 году. Были разговоры, что это полноценный ремастер, но недавно, из появившихся в сети достижений, стало понятно, что речь идет о незначительном обновлении игры. Тем не менее, многие поклонники оригинальной Goldeneye 007 ждут выход обновленного варианта проекта на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах.

Ожидалось, что Microsoft расскажет о Goldeneye 007 в рамках июньской конференции. Однако, об игре официально ничего не рассказали, и она продолжает сохраняться в формате слухов и утечек. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб рассказал, что сейчас игра находится «в подвешенном состоянии». Все еще планируют ли ее выпустить в этом году — неизвестно.

Ранее инсайдеры предполагали релиз обновленного проекта Goldeneye к 25-летию игры в августе 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

День Петра и Павла 12 июля 2022 года богат старинными приметами и поверьями
День Петра и Павла 12 июля 2022 года богат старинными приметами и
США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии
США задумались об отмене запрета на продажу оружия Саудовской Аравии
Российские поставщики питания в самолеты попросили о помощи
Российские поставщики питания в самолеты попросили о помощи
В Чунском районе ребенку погибшего на производстве мужчины выплатили компенсацию 800 тысяч
В Чунском районе ребенку погибшего на производстве мужчины выплатили
Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»
Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»
Стоит ли использовать ботов в торговле на криптобирже
Стоит ли использовать ботов в торговле на криптобирже
Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодости
Кэмерон Диаз призналась в попытке перевозить наркотики в молодости
Стали известны имена погибших из-за урагана в Москве
Стали известны имена погибших из-за урагана в Москве
Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
Майк Новограц усомнился в обвале биткоина до $13 000
Глава Минтранса согласился пересесть на Lada, только если ее сделают "нормальной"
Глава Минтранса согласился пересесть на Lada, только если ее сделают
Какие молитвы ангелу-хранителю привлекают здоровье, любовь и достаток, как правильно молиться
Какие молитвы ангелу-хранителю привлекают здоровье, любовь и
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую нефть
В Китае заявили об опасности установления потолка цен на российскую

Топ на сегодня

Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие новости из мира ИИ
Meta объявила о трудностях, FIFA создала детектор офсайдов и другие
Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и Волковой
Как говорить с детьми о сексе? Психолог об опыте Чиповской, Ларсен и
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Разин рассказал о причине кремации Шатунова
Как выглядит могила меньшова
Как выглядит могила меньшова
Алена Водонаева засветила грудь на фото
Алена Водонаева засветила грудь на фото

Еще по теме

Инсайдер: Microsoft скоро представит ремастер Goldeneye 007
Инсайдер: ремастер GoldenEye 007 выйдет в августе, 25-летию игры
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
Ремастер GoldenEye скоро могут анонсировать — появились новые намеки