Инсайдер: обновленная Goldeneye 007 сейчас в «подвешенном состоянии»

Вадим Карасев





Еще в начале 2022 года стали появляться слухи о возможном релизе обновленной версии Goldeneye 007, вышедшей в 1997 году. Были разговоры, что это полноценный ремастер, но недавно, из появившихся в сети достижений, стало понятно, что речь идет о незначительном обновлении игры. Тем не менее, многие поклонники оригинальной Goldeneye 007 ждут выход обновленного варианта проекта на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах.

Ожидалось, что Microsoft расскажет о Goldeneye 007 в рамках июньской конференции. Однако, об игре официально ничего не рассказали, и она продолжает сохраняться в формате слухов и утечек. Известный игровой инсайдер Джефф Грабб рассказал, что сейчас игра находится «в подвешенном состоянии». Все еще планируют ли ее выпустить в этом году — неизвестно.

Ранее инсайдеры предполагали релиз обновленного проекта Goldeneye к 25-летию игры в августе 2022 года.